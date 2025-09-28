乙女座・女性の運勢

対人関係の活発さが目立つ、動きのある時期です。特に乙女座自身も、ここ最近の動きで「人とじっくり話したい、話すことで自分の感じていることを確認したい」という気持ちなのでは。いまは親しい相手や信頼できそうな誰かとの縁もあるので、機会を持って聞いてもらうのもいいでしょう。また、もしパートナーや親友などと少し衝突めいたことを経験したなら、共通の友人と共に楽しむ経験は双方の癒しになります。誰かの目を通じてパートナーを見直すのも、よいヒントをもらえそうです。社会面では新たな野心を感じそう。先行きはまだ不透明ですが、そうであるからこそ「何かを学んで、力をつけて先手を取る！」。これがおすすめの発想です。

乙女座・男性の運勢

人とのかかわりを通じて新たなヒントを得、自分の経験を理解しなおす時期。特に最近パートナーや親友など大事な相手と考え方の違いによる衝突を経験したなら、共通の仲間などを交えた会話からはつかむものが多いでしょう。第三者の視点からの相手の姿は、乙女座の目を開かせてくれるかも。いまは新しい出会いや信頼できる誰かとの縁も多めなので、積極的になれば話を聞いてくれる存在にも恵まれるはず。自分をより深く知るために、誰かの力を借りてください。また、いまは社会面で自己投資が必要なときかも。先行きはまだはっきりしませんが、何か直感的に必要だと感じる学びがあるなら、早々にスタートするといいでしょう。