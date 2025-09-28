天秤座・女性の運勢

何か自分にとって大事なヒントをつかむときです。正直、先行きは不透明で、だからといってまず何をどうしたらいいか。それはわかりにくいかも。ただ「自分はこれでいい」。そんな強い納得が得られるでしょう。不安は普通です。でも迷う必要はありませんよ。同時にいまは、社会面を主とした自分自身のこれまでをじっくり振り返る流れにいます。作業内容や人間関係も少し前のものが戻ってきやすいでしょう。そういうなかで改めて気になるのは自分の価値観かな。何を大事に思い、どういうことに重きを置いていますか。自分の考えとその変遷（かつてはどうで、いまはどうなってきているか）を確認してみてください。

天秤座・男性の運勢

何か自分自身や、今後の目標に対し「自分はこうであるべきだな」というヒントをつかめる時期。ただ、まだ具体性はないし不安要素も多いはず。でもいまはそれでいいのです。目的地は明確に、でも行き方はまだまだ模索しましょう。同時に、いまは社会面を中心とした自分の価値観ややってきたことの見直しのタイミングです。以前かかわっていた内容や人間関係と再会する機会もありそうで、それを新しい視点からどう見直せるかが焦点になるはず。まずは自分の考え方、感じ方に注目してみて。何にこだわり、何を重要視するのがあなたらしいのですか。