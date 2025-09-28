¸ÎÈ·»³Ë®É×»á¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÂÀÏº»á¤¬ÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¤ÎÉûÅÞ¼ó¤Ë½¢Ç¤¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×
¡¡»õ²Ê°å»Õ¤ÎµÈÌîÉÒÌÀ»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¡×¤¬£²£¸Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Ê£¿ô¤ÎÉûÅÞ¼ó¤«¤é¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤òÈ¯É½¤·¡¢È·»³ÂÀÏº¸µÅÔµÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µÈÌî»á¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¸µ¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤ËÆüËÜÀ¿¿¿²ñ¤ò·ëÅÞ¡£º£Ç¯£··î¤Î»²±¡Áª¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âµÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÉûÅÞ¼óÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢£µ¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¤ËÈ·»³»á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È·»³»á¤Ï£²£°£±£¶Ç¯¤Ë»àµî¤·¤¿¸µË¡Áê¤ÎÈ·»³Ë®É×»á¤ÎÄ¹ÃË¡££°£³Ç¯¤ËÅÔµÄÊäÁª¤ËÅöÁª¸å¡¢¿·ÅÞ²þ³×¤ä´õË¾¤ÎÅÞ¤«¤é¹ñÀ¯Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È·»³»á¤Ï¡ÖÁÄÉãÊì¤ÎÈ·»³°ìÏº¤ÏÊÝ¼é¹çÆ±¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ò·ëÅÞ¤·¤¿¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»ËÅª¤ÊÌò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤É¤¦Ëë°ú¤¤ò¤¹¤ë¤«¡£ÀÕÇ¤¤Î°ìÃ¼¤Ï¤ÒÂ¹¤Î»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¾õ¶·¤òÍ«¤¤¡¢¡ÖË®É×¤Ï¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¤ÎÆóÏº¡Ê½°±¡µÄ°÷¡Ë¤¬Áªµó¶è¼«ÂÎ¤Ï°ú¤·Ñ¤¤¤À¤¬¡¢¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡µÈÌî»á¤Ï¡ÖÈ·»³ÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¤ò£²¿Í½Ð¤·¤¿²È·Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ûË¡ÏÀ¤Ç°ìÈÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È·»³¤µ¤ó¤Ï²¿²ó¤«Áªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éÁªµó¤òÀï¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
