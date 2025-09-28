蠍座・女性の運勢

何か直感的に大事なヒントをつかみそうなとき。蠍座は遠からずその日常や生活に対する考え方を大きく変えていくでしょう。いまはいったん「具体的にどうすべきかわからない」かもしれませんが、「変えたほうがいいのはたしか」とわかりそう。現状はそれで十分です。次のヒントはまた適したタイミングでやってきますから。同時に、いまは人とのかかわりを通じていろいろ感じ、自分のなかを深掘りし始める時期かも。最近少し前に片づいたと思っていた考えが戻ってくる経験をしたのなら、再度それに向き合うために自分に関する情報が必要なのでしょう。人の視点や言葉は、その情報に気づくきっかけです。考えていることがあるなら、親しい人とじっくり話すのもいいですね。

蠍座・男性の運勢

今後の自分の方向性について大事な直感をつかむとき。挑戦心を抱きつつも、いまは不安や混乱が多く「どう進んでいいかわからない」かもしれません。が、「進もうとしていること、その方向性は正しい」とわかりそう。いまは思いを秘めておいて。しかるべきタイミングが来れば、道は開けます。また、その前に自分は一度自分を深く見返し、改めて自分について知っておくべきときなのでは。人との会話ではそのためのヒント&きっかけをつかめそう。思うところがあるなら親しい人とじっくり話してみて。「もうすっかり片づいた」と思っていたテーマも戻ってきやすい時期ですが、もう一度考え直してみる必要があるからでしょう。