味の素AGF、群馬クレインサンダーズと共同で地域の子どもに向けバスケットボール体験会を開催

味の素AGFは9月23日、オフィシャルパートナー契約を締結しているプロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」と共同で「群馬クレインサンダーズ選手と楽しむバスケットボール体験会」をOPEN HOUSE ARENA OTA(オープンハウスアリーナ太田、群馬県太田市)で開催した。

味の素AGFの中澤常務

味の素AGF常務執行役員の中澤正規さんは、「地域に密着した活動は、コミュニケーションの柱となる活動の1つで、さまざまな地域で取り組んでいる。地域振興の活動をすることで参加者は楽しむことができ、クレイサンダーズや我々は生活者と接することができた。今後もさまざまな地域で生活者に貢献する活動をしていきたい」と語った。

群馬クレインサンダーズ選手と楽しむバスケットボール体験会の集合写真

イベントには県内の小学校や特別支援学校の児童・生徒100人以上が参加した。第一部のバスケットボール体験会では、クレインサンダーズの辻口直人選手や谷口大智選手、バスケットボールスクールの講師たちがバスケットボールを教えた。第二部のチアリーディング体験会では、クレインサンダーズの公式チアリーディングチーム「サンダーガールズ」とのチアリーディング体験会やヘアメイク体験を行った。

クレインサンダーズを運営している群馬プロバスケットボールコミッションの阿久澤毅社長は、「子ども達に向けて夢や希望を届ける社会貢献活動をしたいという思いは、AGFとサンダーズで合致している。これまでもこういった活動を行ってきたが、AGFからの協力を得たことで、より大きな動きになってきている」と語った。