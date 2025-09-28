対人関係から新たな刺激を受けるタイミングの今週。そもそも人とのかかわりは、いまの射手座にとって影響力の大きいものですが、最近は混乱がやや多めなのかも。いまもその状況は変わらないものの、でも「何かとても大事なことがわかった気がする」と思わせてくれるのでは。いまはそれを胸に抱いていましょう。また必要なタイミングで、いろいろなことがわかってきます。また、いまは家族関係を含めた日常を大きく見直し、改善すべき流れにいます。もし見直したいことがあるなら、自分の習慣&好んでやっていることを再確認してみて。「どういうことなら、自分は自然にやれるのか」。必要なのはこの視点です。

