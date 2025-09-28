週間占い・山羊座「じっくり道筋を探るような気持ちで」
山羊座・女性の運勢
社会面で新たな展開がありそうなとき。現状、混乱の多い状況ではありますが、「今後はこの方向に進んでいく」という指針が示されるよう。いまはそちらに意識を向け、じっくり道筋を探るような気持ちで。また、ここからは対人関係が一気に活性化してくるタイミングかも。特にある時期以降あまり会っていない人たちがいるのなら、その辺の縁が戻ってきやすいとき。「自分とは考え方が違う」と感じているかもですが、人とは実際はとても多面的な存在です。まだまだあなたの知らない部分があるんじゃないかな。何か思うことがあるなら、信頼できる人とじっくり話すと、得られるヒントが多いかも。
山羊座・男性の運勢
社会面では何か大きな方向性が見つかりそう。新しい展開に意欲的なものの、現在は混乱強めな山羊座の仕事運。ですがこのタイミングで入ってくる&もしくは興味を持つ方向性は、今後の道筋を示すものでしょう。動き方はここから時間をかけて探ればいいのです。むしろいま、より注目すべきは対人関係上の学びかも。特に最近やや懐かしい関係性が戻ってくる傾向なら、そのかかわりから新たに学びなおせる何かがあるのでは。視野を広げるには、親しい誰かとの深い会話がヒントとなりそう。自分の考えを素直に伝え、意見をもらってみて。