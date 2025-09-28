ゼウス率いる大阪プロレスの最強決定トーナメント「天王山」優勝決定戦が２８日、大阪・アゼリア大正ホールで行われ、松房龍哉が三原一晃（ムーブオン・プロレス）を２２分５０秒、得意の「龍胆（変形三角締め）」でギブアップを奪い初優勝を果たした。

「天王山」は２０００年に始まった名物トーナメント。これまでゼウス、スペル・デルフィンなど、まさに大阪最強の男たちが制してきた。そんな最強決定戦の決勝で対峙したのが松房と三原。松房は子どものころから大阪プロレスのプロレス教室に参加していたこともあり、制覇へ思い入れは強い。しかも、三原はデビュー戦の相手。入れ込みすぎるなと言っても無理な話だ。

試合は空中戦を仕掛ける松房を三原がパワーで押し返す。そして徐々に三原のパワーが勝っていく。フライング・ボディプレス、ラリアットなど１２０キロの体重を利した攻撃で松房はフラフラ。

そんな絶体絶命のピンチを気合と意地だけでハネ返す。松房は一瞬の返し技から、腕を極めての三角締め「龍胆」をガッチリ。粘る三原を仕留めてみせた。

悲願の初優勝を果たした松房は「俺が大阪最強だ！」とリング上で絶叫していた。