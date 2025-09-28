水瓶座・女性の運勢

何か新しい目標、もしくは発見が得られそうなとき。現状、水瓶座はなかなか思うように動けず先行き不透明かもしれません。が、そのなかでも「自分が向かうべきはこっちだ」というものが直感的につかめるのがいま。すぐに動く必要はないので、そこに意識を向けつつ道を探っていきましょう。同時にいまは社会面を背景とした、自分の価値観の見直しの時期に。以前は自分自身やその考え方をあまり大事にできない面があったかな。「その部分はもう改善した」と水瓶座は考えていそうですが、実はまだその傾向は残っているのかも。昔の仕事や状況が戻ってくることも多いときなので、「改めていまの自分はどう考えているか？」を見直してみるとよさそうです。

水瓶座・男性の運勢

大事な指針が見つかるタイミング。もし今後やりたいことがあり、でもどうしたらいいかがわからない…という状態なら、そんななかでも「目指すはどっち」をつかめるのがいまです。具体的な道筋を知るにはまだ時間がかかりますが、意識を向けるべき方向がわかれば、少しずつ探れるはずです。また、いまは少し前の仕事の状況が戻ってきやすいかも。「その時期の問題はもう解決した」と水瓶座は思っていそうですが、実はまだ少しありそうです。ただ、いまの新しい視点で見ると、以前は問題に思えた部分も少し違って見えるかな。現段階の自分はどう考えているか、まずは確認してみる必要がありそうですね。