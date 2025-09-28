週間占い・魚座「大事な時期が来ています」
魚座・女性の運勢
やや少し前の感じ方、考え方が戻ってきやすい魚座の大事な時期が来ています。もし先日パートナーや親友など、大事な人と考え方の違いから衝突する経験をしたのなら、そのできごとが魚座を深く内省させるのかも。現状、強い挑戦心も持つ魚座ですが、本格的にそちらに向かう前に「まだ気持ちのなかで片づいていない問題にけりをつける」。これが必要だと悟ったのかもしれません。いまは大事な相手と（衝突したのならその当の相手かも）じっくり話す機会も持てそうなので、そういうなかで自分の感情が整理できるでしょう。素直な気持ちで向き合って。今後の大きな挑戦についても何かヒントをつかみます。必要なタイミングまで、大事に持っておきましょう。
魚座・男性の運勢
自分自身を深く振り返り、改めてそこにある問題や不安、過去の傷などと対峙しようと思い始めそうなとき。最近パートナーを筆頭とした大事な相手と衝突する経験をしたのなら、そこで感じ取った考え方、価値観の違いが、「そうすることが必要だ」と思わせるのかもしれません。また大事な相手（衝突した当人かも）と深く語り合えるときでもあるので、素直に話して、会話を通じて自分の考えや思いを見つめなおしましょう。また社会面では新たなヒントをつかむかも。挑戦意欲旺盛な魚座ですが、いまは方向性を見失いがち。でも、ここでつかむ何かは魚座の目指すものが正しいと教えてくれそうです。行動は急がず、次のチャンスに向けてじっくり備えましょう。