¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÈþÏÂ¤ÏÇòÀ±È¯¿Ê¡¡£´£²ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¡Ö¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âîµå¤Î£×£Ô£ÔÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ê£²£¸Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡Ë¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£±²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¶°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢Æ±£²£¶°Ì¤Î¥Ï¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£·ºÐ¤ÎÄ¥ËÜ¤¬£´£²ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¤ò£±£±¡½£¸¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤â¡¢Âè£²¥²¡¼¥à¤ò£µ¡½£±£±¤ÇÍî¤È¤¹¡£·ù¤Ê¶õµ¤¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ë¤â¡¢Âè£³¥²¡¼¥à¤ò£±£±¡½£³¤ÇÃ¥¤¤¡¢Âè£´¥²¡¼¥à¤â£±£±¡½£¹¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÄ¥ËÜ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤È¤Æ¤â¶ì¤·¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¶¯¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö»î¹çÃæ¤â¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£±µå£±µåÇ´¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¥Ü¡¼¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
