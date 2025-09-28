◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(28日、ベルーナドーム)

西武の隅田知一郎投手が8回143球投げ14奪三振も、10敗目となり4年連続2桁敗戦となりました。

隅田投手は3回に2点を失いますが4回は前の回から4者連続三振を奪うなど6回まで毎回の三振を奪います。

7回も2つ三振を奪いこの回も投げきると、7回終了時点で122球。それでも8回のマウンドにもあがると、先頭から三振を奪い14個目、しかしホームランを浴び4点目を失うと続く打者にフォアボールを与えます。この時点で139球、西口文也監督もマウンドに向かい隅田投手の意思を確認に行きますが、隅田投手は続投を志願した様子でプレーを続行しました。

続く庄子雄大選手をセンターフライに打ち取りベンチに戻ると、西口監督やコーチからねぎらいの言葉をかけられ交代。隅田投手はこの日8回143球、被安打11、自身最多の14奪三振をマークしましたが、4失点で防御率2.59となりました。

前回勝利して自身初の2桁勝利となる10勝目をマークしましたが、この日は敗戦で今季10敗目。これで4年連続の2桁敗戦となり、1972年から1975年までの加藤初さん以来、球団50年ぶりの記録となりました。