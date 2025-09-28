¡Ú¹â¹»Ìîµå¡¦½©µ¨¿ÀÆàÀî¸©Âç²ñ¡Û²£ÉÍ¤ÈÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬£´¶¯¿Ê½Ð¡¡²£ÉÍ¤Ï¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¡¢Åì³¤¤Ï¥¨¡¼¥¹»°ÅÏ¤¬¹¥Åê
¡¡¸©¹â¹»Ìîµå½©µ¨Âç²ñ¡Ê¸©¹âÌîÏ¢¼çºÅ¡¢¿ÀÆàÀî¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡¢¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¡¼ÊÝÅÚ¥±Ã«µå¾ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Î»Ä¤ê£²»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢²£ÉÍ¤ÈÅì³¤ÂçÁêÌÏ¤¬½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÏÂÇÀþ¤¬£¹°ÂÂÇ¤È³èÈ¯¡£ÀÚ¤ìÌÜ¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó¤ò£±¼ºÅÀ¤Ç¤Þ¤È¤á¡¢£¸¡½£±¤Ç¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Ï¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Î»°ÅÏÂö¿¿¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÃúÇ«¤ËÄã¤á¤òÆÍ¤¯¹¥Åê¤Ç¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Î»³¤òÃÛ¤¡¢½øÈ×¤Ë¼ººö¤âÍí¤ó¤ÇÆÀ¤¿£´ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¡À¯Æó¡½Î©²Ö³Ø±à¡¢²£ÉÍ¡½Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î½à·è¾¡¤Ï£´Æü¤ËÆ±µå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡ÊÂè£±»î¹ç³«»Ï¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¡Ë¡¢¾¡¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬½©µ¨´ØÅìÂç²ñ¡Ê»³Íü¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£