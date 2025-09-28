¡Ú°ñ¾ë¿·Ê¹ÇÕ¡ÛÎÉ·ì¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥µ¥à¥Ç¥¤¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡9·î28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦°ñ¾ë¿·Ê¹ÇÕ¡Ê3ºÐ¾å2¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥µ¥à¥Ç¥¤¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥É¥¥¥«¡¼¥È¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥³¥¹¥â¥¢¥Ð¥ó¥µ¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦À¶¿å±Ñ¹î¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:58.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë¥Ó¡¼¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯¡Ë¤Ï¡¢6ÃåÇÔÂà¡£
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥µ¥à¥Ç¥¤¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°Ì4ÈÖ¼ê¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤À¤±³°¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Æº¹¤·µÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£½ª»Ï¥í¥¹¤Î¤Ê¤¤±¿¤Ó¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤ÎÊì¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¡£
¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥µ¥à¥Ç¥¤¡¡9Àï3¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë
Éã¡§¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢
Êì¡§¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÇÏ¼ç¡§¹ñËÜÅ¯½¨
À¸»º¼Ô¡§¼ÒÂæ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥óÇòÏ·¥Õ¥¡¡¼¥à