“匂いフェチ”女子＆“触れられない”男、5分間の濃厚ベッドシーン「色気爆発」「直視できない」結末に反響【ただの恋愛なんかできっこない】
【モデルプレス＝2025/09/28】DMM TVで独占配信中のドラマ「ただの恋愛なんかできっこない」の最終話が、18日に配信された。結末に反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】26歳女優、イケメン俳優とランジェリー姿で密着
吹田まふゆ氏原作「ただの恋愛なんかできっこない -こじらせ上司とフェチな部下-」は、電子コミック累計で約250万ダウンロードを突破した人気TL（ティーンズラブ）作品。普段は完璧なイケメン上司だが、女性との過去のトラウマから女慣れゼロの“触れられない男”になっていた桐谷樹（山本涼介）と、真面目だけれど人に言えない匂いフェチを持つ部下・唯野さくら（葵うたの）の不器用な2人のラブストーリーが描かれた。
かつての想い人・夏目美柚（鮎川桃果）にベッドの上で迫られる桐谷だったが、惑わされることなく冷静に交わす。そこで、美柚からさくらと他の女性に対する態度の違いを指摘され、さくらへの恋心に気づく。
一方で、雨の中桐谷のもとに駆けつけたさくら。桐谷から家に泊まるよう勧められ、2人はそのまま体を重ねた。そして、桐谷はさくらに自身の想いを伝え「これからは恋人として俺の隣にいてほしい」と告白すると、さくらは涙を流しながら笑顔でうなずき、2人はさらに熱いキスを交わした。
ラストのベッドシーンは約5分間に及び、視聴者からは「ハッピーエンドで良かった」「ついに結ばれた！おめでとう！」「色気爆発」「最後まで濃厚すぎて直視できない」「ドキドキした」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：DMM TV
【Not Sponsored 記事】
◆ドラマ「ただの恋愛なんかできっこない」
