「緊急避妊薬でレイプが増加する」というデマが…薬局販売を7年以上訴え続けた私が見てきた真相

2025年8月29日、「緊急避妊薬薬局販売承認へ」のニュースが流れた。2020年に「#緊急避妊薬を薬局で」プロジェクトを共同で立ち上げ、その以前から厚生労働省で勉強会をくり返し、約10年にわたり国に働きかけを続けてきたSRHR（性と生殖に関する健康と権利）アクティビストの福田和子さんはこう思ったという。

「ようやくここまで、という思いと、ちゃんと売られるようになるまで気は抜けない気持ちが混在して、ニュースを聞いた後も正直、うれしい！ という実感はあまりありませんでした」

やっと、大きな一歩が進む。しかし、まだまだ、緊急避妊薬への社会の理解は進んでいるとはいえない。実際、先日の承認報道の際にもSNSには、デマ情報や外国人排斥問題と絡めた差別発言が多く散見された。「だからこそ、なぜ緊急避妊薬が必要なのかを今一度、きちんと伝えたい」と福田さんは言う。

前編では、そもそも緊急避妊薬とはどういった薬なのか基本的な情報をお伝えした。後編では、承認が進むうえでの課題と「緊急避妊薬でレイプが増加する」といったデマ情報について引き続き福田さんが寄稿する。

来春にも始まる薬局販売、課題は？

緊急避妊薬の薬局販売の承認が報道されたが、薬局が取り扱うにはさまざまな条件があることをご存じだろうか。

薬局に課される条件は以下のとおりだ。

1）研修修了薬剤師が販売すること

2）プライバシーへの十分な配慮などに対応できる体制を整備していること

3）近隣の産婦人科医などとの連携体制を構築していること

研修を受けた薬剤師のみが販売可能で、取り扱いが可能な薬局は、今後国が随時提示していく見込みだという。

注目すべき条件は他にもある。薬剤師の面前で薬を服用する、いわゆる「面前服用」だ。これは、緊急避妊薬の悪用・乱用を防ぐ目的で義務化された。

そもそも、「緊急避妊薬の悪用・乱用」とは何だろう？ 国の会議などで主に話されてきたことの中に、「転売」がある。しかし、転売が発生した原因は、日本では緊急避妊薬を入手するために医師の受診が必要であること、他国に比べて価格が圧倒的に高いことなどが原因とされている。それゆえに、安く売られている東南アジア諸国などから個人輸入し転売するなどの問題が発生した。要は日本国内のアクセスのしにくさが問題で、必要な人がアクセスできるようになれば「転売」という問題は発生しにくくなるはずだ。

そして、日本が掲げる「面前服用」を緊急避妊薬に求める国は他国ではないし、それを推奨するエビデンスは一切ない。それどころか、WHO（世界保健機関）のガイドラインでは緊急避妊薬をあらかじめ手元に置いておくことが推奨されている。

また、2023年11月28日から2年間、国が行った緊急避妊薬の試験運用でわかったのは、「面前服用」を義務化することで、「入手できなくなる人がいる」ことだ。試験販売実施中に、11人が緊急避妊薬の面前服用を拒否し、販売不可とされた。もちろん、早く飲んだほうがいい薬ではあるから、本人が望めば薬局で服用するのはいいと思う。実際に、「それで安心した」という人もいる。しかし、その一方で、避妊の失敗や性暴力により動揺し、とても人の目の前で飲めないという精神状態の人もいる。そういう脆弱な状況にある人のアクセスが、科学的根拠もない「面前服用」の一律の本規定により疎外されてしまって本当に良いのだろうか。

さらに、販売価格もどうなるか、まだわかっていない。いずれにしても、価格やプロトコルの面で薬局側に大きな負担がかかることになれば、扱う薬局は限られる可能性もある。そうなればせっかくの承認も意味が薄れてしまう。できる限り多くの薬局で、誰もが安心して確実にアクセスできる環境が整うかが重要となる。

年齢制限・親の同意撤廃が必要な理由

今回の緊急避妊薬に関する承認で大きな話題となったのが、「年齢制限・親の同意の撤廃」だ。なぜ廃止になったかといえば、10代でも必要になることがあるからだ。

日本の刑法で定められる性交同意年齢が引き上げられたとはいえ、16歳だ。そして、中絶件数をみると20歳未満の人工妊娠中絶は毎年約1万件前後存在している。

10代、特に就学中に妊娠すればその影響は大きくなる。日本では学業を続けながら妊娠・出産・育児ができるサポート体制は多くの場合整備されておらず、教育からのドロップアウトに直結することが多い。また、中絶を選んでも国内における人工妊娠中絶の手術費用の相場は10〜20万円と高額で、誰もが選択できるわけではない。ひとりで悩んでいるうちに、リスクの高い孤立出産にまで追いつめられることもある。

そして、妊娠した原因を辿れば、性暴力も存在する。親や教員といった、本来子どもを守る責任のある人たちによる性暴力事案も驚くほど多く報道されている。そんな中、緊急避妊薬を入手するために「親の同意」が必要とされた場合、どうしたらいいのだろう。親に性暴力を受けている子どもはそこで再び絶望するしかない……。性暴力被害は、まずは妊娠の不安だけでも軽減したうえで、そこから他の必要なケアに繋がれることが重要だ。他国では、緊急避妊薬は、すべての女児・女性・妊娠するからだを持つ人が持つ、権利とされていることを知ってほしい。

緊急避妊薬をネタにしたデマ

もうひとつ触れておきたいのが、昨今SNSなどで広まっている緊急避妊薬に関するデマだ。X上で瞬く間に広まった、「外国人や移民が増え、性暴力が増加するであろうことを見越して緊急避妊薬承認を早急に対策した」とする言説について考えてみたい。

まず、緊急避妊薬はWHOの指定する必須医薬品であり、海外で使われ始めて四半世紀以上経っている。そして約90ヵ国ですでに処方箋の必要なく薬局で手に入る、国際的には極めて一般的な薬のひとつだ。しかもWHOは、世界各国のエビデンスを精査したうえで、「緊急避妊薬が簡単に入手できるようになっても、無防備な性行為は増えなかった」と結論付けている。

そもそもの話だが、緊急避妊薬は、無責任な射精や、ましてや性暴力を増やす薬でもなければ、それらを許容、容認する薬でもない。逆に、今起きている性暴力による傷を少しでも軽くすることができる役割を持っている。無責任な発言のために、緊急避妊薬へのアクセスを奪われるのはおかしい。性暴力を本気でなくしたいと思うのであれば、緊急避妊薬のアクセス制限よりも、性教育や性犯罪の厳罰化などの抜本的な対策に目を向けないのはなぜなのだろうか。

そして、今回SNSでうんざりするほど、緊急避妊薬と外国人排斥を結び付けたコメントが散見された。そもそも外国人や移民を性犯罪者予備軍と決めつけるのは差別だ。繰り返しになるが、緊急避妊薬はすでに90ヵ国で使用されていて、諸外国のデータからも、「緊急避妊薬が手に入りやすくなっても無防備な性行為は増えない」と言われている。

私たちは約10年の時間をかけ、あらゆる議論とプロセスを重ね、ここまできた。SNSで言われるような「急転直下の承認」ではないことは強く主張したい。

緊急避妊薬とジェンダー不平等

最後にお伝えしたいのが、緊急避妊薬の問題は、女性の性と生殖を管理しようとする家父長制、ジェンダー不平等の問題が絡んでいるということだ。

日本で経口避妊薬・低用量ピルが承認されたのは、国連加盟国で最後、1999年のことだった。世界ではすでに1970年代から使用が開始されていたため約30年遅れての承認だった。勃起不全治療薬の『バイアグラ』は、1998年にアメリカで発売されて、その年のうちに僅か半年で承認されたというのに……。女性たちはピルという自分で避妊する術を持たないまま、勃起を補助する薬を手に入れた男性と向き合うことになったのである。

そして、今回もまた、似たようなことが起きている。

実は、緊急避妊薬薬局販売の方針が決まって1ヵ月も経たない2025年9月18日、勃起不全治療薬『タダラフィル』の処方箋なし薬局販売が、“半年程度の検討”を経て、決まった。緊急避妊薬のときと同じように事前にパブリックコメントが行われたが、そこでは、「性暴力などにも使われるのでは」という懸念の声も多く届いた。しかし、緊急避妊薬の検討で言われ続けた「悪用・乱用」の懸念も、薬の流通の厳重な「管理」も、そのための対策も、なにひとつ語られず、海外調査や試験運用を経ることもなく、すんなりと審議を通過した。

この緊急避妊薬と勃起不全治療薬との非対称性を「たまたま」「考えすぎ」という人もいるかもしれない。しかし、活動を始めて約10年、私はこの国に染み付いた家父長制をまざまざと見せつけられたと感じている。緊急避妊薬にアクセスする権利がなぜこんなにも否定され続けたのか。同様のことが繰り返されないためにも、検証が必要だと感じている。

モヤモヤするさまざまな問題や課題を孕みながらも、緊急避妊薬へのアクセス、SRHRの保障に向けて、大きな一歩が踏み出されたことは事実だ。これらを実現したのは紛れもなく、緊急避妊薬にアクセスできずに抱いた苦しみや不安、恐怖を感じながらも生き延びたひとりひとり、声を挙げたひとりひとりだ。

私たちには、恥や罪悪感を抱くことなく、性に関する医療・ケア・サポートにアクセスする権利がある。それを通じて、誰もが疎外されることのない、自分は大切にされていると思える社会になってほしい。緊急避妊薬の処方箋なしでの薬局販売が、その一歩になることを、心から祈っている。

