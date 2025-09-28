【感動】1か月ぶりに帰ってきたパパと再会、大型犬の“全力ハグ”に1.9万いいね「かわいい」【ママリ】

1か月ぶりにパパが帰宅！喜び爆発の大型犬がかわいすぎて1.9万いいね

ディッパー(@Dipper1114)さんの投稿です。ワンちゃんは、素直に感情を表現してくれます。全身で喜んでくれるときは、飼い主にとって大きな幸せを感じるでしょう。ワンちゃんの魅力とも言えますよね。





実はワンちゃんはとても寂しがり屋。だから、大好きな飼い主と、本当はずっと一緒にいたいのです。今回は、仕事の都合でしばらく会えなかったパパと愛犬が久々の対面です。さて、どのくらい喜んでくれるのでしょうか。

©Dipper1114

ディッパー「パパ帰ってきたｯｯｯ！！！」😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂



3月からアラスカのガイドに行っていて、約１ヶ月ぶりの再会で大興奮のディッパー🌠

こんなに全力で喜んでくれるなんて、飼い主冥利に尽きますよね。パパだって会えない間寂しかったはずです。だけど、ワンちゃんの方が、その何倍も寂しさを我慢していたのかもしれないですよね。2人の喜びが伝わり、胸がじんわりと温かくなります。



この投稿に「ピーピー鳴いててかわいい」「その子なしの生活には戻れないですよね」などのリプライが寄せられました。やっと会えた大好きな人との再会。見ていて思わず涙が出そうになりますね。とてもほっこりする投稿です。

「深い愛情だと思う」ペットを飼わない人への思いに6万いいね

白玉と私(@siratama_pome)さんの投稿です。動物好きだからといって、必ずしもペットを飼える方ばかりではありませんよね。さまざまな事情でペットを飼えなくても、動物を愛する人はたくさんいます。



そんな方々への思いをつづった声に、感謝の言葉が次々と寄せられました。

©siratama_pome

「動物を飼いたいけど、今は飼えないから我慢して、動物アカウント見てる」って人が好きです。



それだって動物達への深い愛情だと思う。



いつか飼える環境になった時には、猫でも犬でもいいから幸せにしてやってほしいです。

動物が好きだからこそ、飼わないという選択もありますよね。たとえば動物を飼いたくても、仕事が忙しく留守しがちだったり、散歩に行く時間がないなど、さまざまな事情で飼わない選択をする方もいるでしょう。自分の都合で動物に寂しい思いをさせたくないと思う気持ちも、動物に対する深い愛情ではないでしょうか。



この投稿には「そう言っていただけてうれしい」「命を育てるってそう簡単じゃないから」「アレルギーの関係もあり、面倒を見る自信がない為、SNS上で愛でるのみです」などのリプライがありました。飼えない人の気持ちをわかってくれてうれしいという声が特に多く寄せられていました。



動物が好きで、動物の動画や写真を見るなどして癒やされている方も多くいます。そのままの暮らしでも十分に動物への愛で満ちていますが、いつか動物を飼えるときがきたら、幸せなペットライフを送れるといいですよね。

引き出しにある「ふわっふわ」正体に6.2万いいね

猫のレモンと犬のポテチ(@Lemon0517ch)さんの投稿です。猫は飼い主が気づかぬうちに、お気に入りの場所を見つけることがありますよね。ただ「どうやって入ったの？」という場所を好きになることも。



投稿者さんの愛猫・レモンちゃんは、まさに「どうやって入ったの？」という場所に潜んでいました。

©Lemon0517ch

引き出しあけたらいるうちのネッコ

引き出しを開けたらレモンちゃんが！触り心地がよさそうな毛並みは、まるでふわふわのセーターやマフラーのようですよね。



この投稿には「かわいい」「きれいにおさまってる」「うちの引き出し開けたらレモンちゃん出てこないかな」といったリプライがついていました。不意打ちのかわいさにキュンとする、すてきな投稿でした。

