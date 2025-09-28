SHEGLAMの新作パウダーで、毛穴レス＆リフトアップ肌に♡
グローバルコスメブランドSHEGLAMから、粉質が進化した2in1タイプのセッティングパウダー「Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo」が登場♡プレストとルースの二層構造で、毛穴や凹凸を自然にカバーし、リフトアップしたような美肌を演出します。価格は1,384円（税込）、全3色展開で公式サイトから購入可能です♪
プレスト×ルースで叶える美肌効果
本パウダーは、しっかり密着するプレストパウダーと、光を均一に反射させるルースパウダーがひとつになった便利な2in1仕様♡プレストで引き締め感をプラスし、ルースで毛穴や凹凸をカバー。
細かいメッシュを採用したケースにより、粉の取りすぎを防ぎ、誰でも簡単に美しい仕上がりを叶えます。秋のメイク崩れやヨレ対策にもおすすめです。
カラーで楽しむ秋肌メイク
Bubblegum
Banana
Translucent
カラーはBubblegum、Banana、Translucentの全3色。Bubblegumは血色感を与えるピンク系、Bananaはくすみ補正にぴったりな黄み系、Translucentは透明タイプで自然な仕上がり♡
自分の肌色やその日のメイクに合わせてチョイスでき、秋の季節感を意識した華やかで健康的な印象の肌を演出します。価格はいずれも1,384円（税込）です。
SHEGLAMパウダーで秋の美肌を格上げ
SHEGLAMの「Insta-Ready Ultra-Fine Blur & Lift Setting Powder Duo」は、プレストとルースの2in1仕様で毛穴レス＆リフトアップした美肌を叶える秋の必須アイテム♡
価格1,384円（税込）、全3色展開で公式サイトから購入可能。季節の変わり目もヨレ知らずのなめらかな肌を目指せます♪