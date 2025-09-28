「今日、旦那にトリミング連れてくのを任せて『どんな感じになったか教えてね』とは言ったけれどーー動画で報告せんでいいわ！ 地味に編集がうますぎる…餃子ドック（笑）」



【動画】トリミングの仕上がりをまさかの動画報告→愛犬の“心の声”字幕がクセになる！？

そんなコメントとともに投稿された、愛犬のトリミング結果を報告する49秒ほどの動画が話題になっています。登場するのは、ビション・フリーゼの「アポ」ちゃん（取材時、生後11カ月・女の子）。



この日、パパと一緒にトリミングへ出かけたアポちゃん。美しく整えてもらった帰宅後、パパは動画を撮影し、ママに仕上がりを伝えることにしました。ところがその動画は、パパのナレーションに加え、アポちゃんの“心の声”を字幕で表現するなど、本格的な編集が施されていたのです。



動画は「なんということでしょう。まるで白いヘッドホンをつけているかのような仕上がり。とってもかわいいです」と紹介しながら、アポちゃんの全身を丁寧に解説。さらに次々と“見どころ”をユーモラスに語っていきます。



「そして何と言ってもこの短い足。トリミングサロンの巧みの技によって、中には綿が詰まっているんではないかと錯覚するほど。いつもありがとうございます」



「ディズニーの餃子ドッグのような仕上がりです。食べたい」



「そしてトリミング後はきれいな肉球が見放題」



最後は、「いつもトリミングありがとうございます。そして今日もお腹はとってもかわちい」と、ピンク色のお腹の映像で締めくくられました。



このユーモア満点の動画は公開されるやいなや瞬く間に拡散し、5.3万件超の“いいね”を獲得。思わぬ報告方法に笑いが止まらなかった投稿主のママ、Xユーザー・Apo こげ耳ビションさん（@apo_ro0923）に詳しくお話を伺いました。



“動画報告”でママにサプライズ、その理由にほっこり

ーー当時の状況について教えてください。



「私が出張で不在中のため、夫にトリミングに連れて行ってもらうことにしました。すると、予約日の前日に出向いてしまってーーそれほど楽しみにしていたようです。『トリミング後の写真を送って欲しい』と伝えていました。夫は、毛が伸びてボサボサだったアポがきれいになったのを見て大興奮。そのビフォーアフターを見せたかったのと、仕事で疲弊してる私を元気づけたくて動画を撮影し、あのように編集してくれたようです」



ーー動画を見た感想は？



「精神的にも肉体的にも疲弊していたので、とても癒やされました。TikTokでよく見るような動画の編集、夫にそんな特技があるとは知らなかったので驚きました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「私のことを心配して、笑いを届けてくれたことに感謝を伝えました。後日、帰宅したときは、アポが“餃子ドック”のようなしっぽをぶんぶん振って出迎えてくれましたよ」



ーーアポちゃんは、どのような性格の子ですか。



「とてもフレンドリーでおてんばな子だと思います。人間もわんちゃんも大好き。誰にでも愛想を振りまきます。また、自分より体が大きいわんちゃんともお友だちになれます。外出するのが大好きで、『おでかけ』という言葉が聞こえると、すぐお出かけ用のバックに入って私たちの準備を待っているところがかわいいです」



リプ欄では、動画を見た人たちの間で笑顔が絶えず、感謝や驚きの声が相次ぎました。



「最高ー！ かわいい！！」

「餃子ドックの破壊力すごいww」

「ずっっっと笑ってます（笑）。リピ確定！」

「ふわふわでかわいですね。ぬいぐるみみたい」

「犬の飼い主ならではの視点が光る素晴らしい動画」

「幸せをおすそわけしていただいてありがとうございます」

「『何と言ってもこの短い足』で、私の低い堤防が決壊しました」

「ご主人の編集スキルもワンちゃんのかわいさも満点ですね。最高すぎる！」

「かわいいわんこちゃんにお茶目な旦那様ですね（笑）。楽しませていただきました」

「めちゃくちゃかわいくなったし、旦那さんの愛も感じるコメント。最高の飼い主さんですね！」

「編集とナレーションが匠の技すぎてジワジワきます。これは世界規模で見ていただきたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）