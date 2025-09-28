¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ûà¥í¥¹áµß¤¦¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ë¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×29Æü¤«¤é4ÌëÏ¢Â³¤ÇÆÃÊÌÊÔ¡¢»ëÄ°¼Ô¡Ö¤µ¤ß¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡×
¿·µì¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤âÃíÌÜ
¡¡ºÇ½ª²ó¤ò½ª¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÃÊÌÊÔ¤ÎÊüÁ÷¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÊÔ¤Ï29Æü¡Á10·î2Æü¤Î4ÌëÏ¢Â³¤Ç¸á¸å11»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êª¸ì¤ò¡¢³ÆÌë¤È¤â1¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤â¤¢¤ë¡£
¢£29Æü(·î)Âè1²ó¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×(15Ê¬)
¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç·òÂÀÏº(¹â¶¶Ê¸ºÈ)
¡Ü¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¼ç±é¡¦º£ÅÄÈþºù¡¢¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼ç±é¡¦郄ÀÐ¤¢¤«¤êÂÐÃÌ(10Ê¬)
¢£30Æü(²Ð)Âè2²ó¡Ö¥á¥¤¥³¤Î½éÉñÂæ¡×(15Ê¬)
¼ç¿Í¸ø¡§¿ÉÅç¥á¥¤¥³(¸¶ºÚÇµ²Ú)
¡Ü ²Ï¹çÍ¥¼Â¡ß¸¶ºÚÇµ²Ú¡ß¹â¶¶Ê¸ºÈ¡ßÂç¿¹¸µµ®¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ(10Ê¬)
¢£10·î1Æü(¿å)Âè3²ó¡ÖÃË¤¿¤Á¤Î¹Ô¿Ê¶Ê¡×(15Ê¬)
¼ç¿Í¸ø¡§¤¤¤»¤¿¤¯¤ä(Âç¿¹¸µµ®)
¡Ü º£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ Á°ÊÔ(10Ê¬)
¢£2Æü(ÌÚ)Âè4²ó¡Ö¼õ¤±·Ñ¤°¤â¤Î¡×(15Ê¬)
¼ç¿Í¸ø¡§ÃæÈøÀ±»Ò(¸ÅÀî¶×²»)
¡Ü º£ÅÄÈþºù¡ßËÌÂ¼¾¢³¤¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ ¸åÊÔ(10Ê¬)
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Í½¹ðÊÔ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡Ù¤¬¤Þ¤¿Ê¹¤±¤ÆÆÃÊÌÊÔ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ä¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤¦´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤µ¤ß¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×