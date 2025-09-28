¡ÖÉ¡¤Ë·ê¤¬...¡×à¾×·â¤Î½ýÀ×á¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëàÈÈ¿Í³ÎÊÝá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤¡¢¡¢Â©µÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿?¡×¡Ö²ºÊØ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡ÖÈ¿¾ÊÃæ¤«¤Ê?¡×¤ÎÀ¼
¡¡Íý³ØÎÅË¡»Î¤Ç¤â¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ±»Ò¤¬X¤ò¹¹¿·¡£°¦Ä»¤Î¥¦¥í¥³¥¤¥ó¥³¤«¤é¤ÎàÈï³²á¤ò¹ðÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤ÎÉ¡¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤ë·ê¤Ï¤³¤¤¤Ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°¦Ä»¤Î¥Ù¥ë¤ò´é¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£É¡¤Ë¤ÏÄË¡¹¤·¤¤½ýÀ×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¼«¤é¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤´ÍÍ»Ò(¶ì¼ê¤ÊÊý¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó)¡×¤È¡¢»Ø¤«¤é½Ð·ì¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥³¤È³ÊÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¯¥Á¥Ð¥··ë¹½¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¡¢¡¢Â©µÛ¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿?¡×¡Ö¥¤¥ó¥³¤µ¤óÈ¿¾ÊÃæ¤«¤Ê?¡×¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÉ±»Ò¤µ¤ó¤È²ºÊØ¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£