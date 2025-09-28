【今週の運勢】9月29日（月）〜10月5日（日）の運勢第1位は乙女座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 9月29日（月）〜10月5日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★乙女座

運勢第1位！ 今週のテーマは「価値あるものを選び取る」です。持ち物や身の回りの環境を、美的センスを活かして整えることがいいご縁を呼び寄せそう。高価でなくても、自分の感性に合った「心地よいアイテム」を選ぶと、自分の軸がしっかり見えてくるはず。

第2位★山羊座

運勢第2位！ 今週は「秘密のサークルに入る」がテーマです。公には見せない信頼関係や、心を許せる仲間との対話が運を開いてくれます。少数精鋭の輪の中で、自分が本当に求めている未来像を語ってみて。広く浅くよりも、深く濃い関係性の中に新しい道が見えてきそうです。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 今週は「秘密の扉を開ける」がテーマ。表に出ないこと、誰にも話していないことにスポットライトが当たりそうです。夢や直感が現実を導くシグナルとなる暗示も。人にはあまり見せない「裏の顔」の自分が刷新されることで、自然と次のステージへ進む準備が整っていきそう。

第4位★魚座

今週は「人と響き合う記憶」がテーマ。過去の縁や家族の歴史、伝統の中に、あなたの現在と未来を照らすヒントが隠されています。誰かと深いレベルで交流することで「自分は1人ではない」と実感できそう。人との関わりを通じて、あなたの物語がより豊かに編み直されるタイミングです。

第5位★牡羊座

今週は「新しい関係性から生まれる芽吹き」がテーマ。誰かとのやりとりの中で、自分では気づけなかった感覚や可能性が開かれていきます。まだ不安定でも、相手との関係に「これから育っていくもの」があるはず。とりあえず試してみる気持ちを大事にしてみて。

第6位★蠍座

今週は「静けさの中で力を取り戻す」がテーマ。外の世界で無理に頑張るよりも、自分の心や身体を休めることに意識を向けましょう。マッサージや温泉、ゆったりした音楽など「癒やのルーティン」がリセットのカギに。焦らずペースを落とすことで、不思議と運の流れが整ってきます。

第7位★獅子座

今週は「響き合う言葉」がテーマ。あなたの声や文章が、不思議と人の心に共鳴する星回りです。伝えることで整理され、受け取ってもらうことでさらに考えも練り込まれ深まっていく……そんな循環が生まれます。小さな会話やSNSでの一言も、予想外に広がりを見せる暗示。「やわらかく聴く姿勢」も意識すると、よりいい流れに。

第8位★水瓶座

今週のテーマは「心の軌跡を読み解く」です。あなたの背景や家族、受け継いできた価値観が、未来の選択のヒントになるときです。過去からのつながりを大切にしながら、それを新しい形に編み直していく流れが訪れます。歴史や系譜を調べたり、誰かの生き方に触れたりすることが、自分の物語を再発見するきっかけに。

第9位★双子座

今週は「内なる遊び心を解放する」タイミング。心の中に押し込めていた自由な感覚や好奇心がふわっと顔を出し、日常の風景が映画の1コマのように感じられそう。体の緊張をほぐし、肩の力を抜くことで、目に見えないチャンスやインスピレーションが自然に流れ込むでしょう。

第10位★蟹座

今週は「調和の中心をつくる」がテーマ。家やプライベート空間だけでなく、人間関係の中でも「自分が安心できるバランス」を見つけることが大切に。争いや対立に巻き込まれやすい場面も、感情を動かすより「諦観」して流れをよくしていくことがポイントになりそう。

第11位★射手座

今週は「未来をデザインする対話」がテーマ。気の合う仲間や信頼できる人とのおしゃべりの中に、これからの方向性を示すヒントが隠されています。1人で考え込むよりも、会話のキャッチボールを通して理想を広げると、いいインスピレーションに恵まれ、ワクワクする未来図が描けそうです。

第12位★牡牛座

今週は「小さな灯りを絶やさない」がテーマ。忙しさや雑多な出来事に追われても、あなたの心の中にある温もりや安心感を守ることが大切です。家事や日常のちょっとしたルーティンを丁寧にこなすことで、心の中にほっとできる空間が生まれそう。眠る前にお腹に手をあててみるのもオススメです。

（明翁ヘカテ） ※画像出典／占いTV NEWS

