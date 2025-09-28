Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬ÈüÇÊ¸Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¡¡¼¢²ì¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï28Æü¡¢¼¢²ì¸©¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë²á¤®¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏÊÆ¸¶±Ø¤ËÅþÃå¤·¡¢½Ð·Þ¤¨¤Î¸©ÃÎ»ö¤é¤Î°§»¢¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ê¤É¤Î´¿·Þ¤Ë¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³«²ñ¼°²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë¤ÏÌó1Ëü6000¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÆþ¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊÅ²¼¤Ï¡¢¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢Æüº¢¤ÎÎý½¬¤äÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍ§¾ð¤ò°é¤ß¡¢ÃÏ¸µ¼¢²ì¸©¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÀÄ¿§¤Î¥¿¥ª¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£