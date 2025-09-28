注目の“日本一のサークル美女”候補 清泉女子大学・百合野愛実さん【ミスサー2025特集】
【モデルプレス＝2025/09/28】“日本一のサークル美女”を決めるミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2025」にて、2次審査通過者の中で「モデルプレス掲載権」を獲得した出場者にインタビューを実施。今回は清泉女子大学・百合野愛実（ゆりの・まなみ）さんのインタビュー。
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
2024年度のグランプリは東条澪さん。主な出身者には青山なぎさ（Liella!メンバー）や、宮司愛海（フジテレビアナウンサー）、寒川綾奈（女優）、奥野粋子（テレビ山口アナウンサー）、田辺真南葉（福井テレビアナウンサー）、村尾莉采（日本海テレビアナウンサー）、山中ありさ（タレント）、友恵温香（タレント）、井手美希（タレント）、粕谷亜理紗（non-no girls）らがいる。
大学：清泉女子大学
出身地：山口県
誕生日：1月22日
趣味：お菓子作り、料理、読書
特技：甘いみかんの目利き
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自分を成長させ、人生をより豊かにしていくための最高の機会だと思ったからです。私にはミスコン出場後活躍している友人や、会社勤めとモデル活動を両立している友人がいます。彼女たちのようになりたいと思い、出場を決めました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
食事のメニューと時間に気を配り、体型維持を心がけています。一人暮らしなので毎日の自炊は大変ですが、楽しく試行錯誤しています。また、SHOWROOMの毎日配信も頑張っているので、日頃から皆さんに見ていただいているという意識も自分磨きにつながっていると思います。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
少し難しい質問ですが、ときどき出る方言でしょうか。私は18年間山口県の田舎で育っているので、今でもふとした時に「〜じゃ！」や「〜ちょる！」など語尾に方言がでます。特にお調理配信中の慌てた時など、リスナーさんに楽しんでいただいている印象です。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
私は好奇心旺盛な性格で、今までも様々なことにチャレンジしてきました。将来はそのような経験を自分の中で温めるだけではなく、皆さんにシェアすることで誰かのきっかけづくりをしたいです。来年はアフリカ南東部のマラウイという国でボランティアを行う予定です。それについてもぜひレポートさせてください！
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
皆さんの前に出ることは初めてで、不慣れゆえに失敗することもありますが、自分らしさを忘れずに最後まで頑張ります。応援してくださる方々への感謝の気持ちを胸に、これからも成長していく姿をお見せできるよう挑み続けますので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです！
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】昨年度の“日本一のサークル美女”
◆「MISS CIRCLE CONTEST」とは？
「MISS CIRCLE CONTEST」（通称：ミスサー）とは、全国の大学生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。
◆百合野愛実（ゆりの・まなみ）さんプロフィール
大学：清泉女子大学
出身地：山口県
誕生日：1月22日
趣味：お菓子作り、料理、読書
特技：甘いみかんの目利き
◆「ミスサー2025」百合野愛実さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
自分を成長させ、人生をより豊かにしていくための最高の機会だと思ったからです。私にはミスコン出場後活躍している友人や、会社勤めとモデル活動を両立している友人がいます。彼女たちのようになりたいと思い、出場を決めました。
― コンテスト期間中、自分磨きのために頑張っていることはありますか？
食事のメニューと時間に気を配り、体型維持を心がけています。一人暮らしなので毎日の自炊は大変ですが、楽しく試行錯誤しています。また、SHOWROOMの毎日配信も頑張っているので、日頃から皆さんに見ていただいているという意識も自分磨きにつながっていると思います。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
少し難しい質問ですが、ときどき出る方言でしょうか。私は18年間山口県の田舎で育っているので、今でもふとした時に「〜じゃ！」や「〜ちょる！」など語尾に方言がでます。特にお調理配信中の慌てた時など、リスナーさんに楽しんでいただいている印象です。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
私は好奇心旺盛な性格で、今までも様々なことにチャレンジしてきました。将来はそのような経験を自分の中で温めるだけではなく、皆さんにシェアすることで誰かのきっかけづくりをしたいです。来年はアフリカ南東部のマラウイという国でボランティアを行う予定です。それについてもぜひレポートさせてください！
― 今後の審査への意気込みをお願いいたします！
皆さんの前に出ることは初めてで、不慣れゆえに失敗することもありますが、自分らしさを忘れずに最後まで頑張ります。応援してくださる方々への感謝の気持ちを胸に、これからも成長していく姿をお見せできるよう挑み続けますので、ぜひ見守っていただけると嬉しいです！
◆“日本一のサークル美女”「ミスサー」まもなく4次審査
「MISS CIRCLE CONTEST」では、審査の段階から雑誌掲載、TVキー局主催のイベント出演、ゲストやリポーターとしてのTV番組出演、ファッションイベント出演などのチャンスも。これまでに「神戸コレクション」「超十代」を始めとするイベントの出演や人気雑誌「CanCam」「JJ」「non-no」「Ray」など多くのイベントや雑誌とコラボレーションしたほか、過去にはフジテレビ制作の地上波ドラマやMBSラジオといったメディアへの出演機会もコンテスト参加者に与えられてきた。今年度もすでに特別協力として「テレビ朝日アスク」「モデルプレス」「CanCam」が決定。今年も学生の夢に向けた様々なチャンスを参加者に提供する。
なお今年度は、10月2日より4次審査がスタート。グランプリは、12月13日に品川インターシティホールにて行われる表彰式で発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】