◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）がＧ１初勝利を決めた。三浦皇成騎手は１２７度目のＪＲＡ・Ｇ１騎乗で待望の初勝利となった。大外枠から道中は２番手から進め、ゴール前で武豊騎手が騎乗したジューンブレアとの叩き合いを制した。勝ちタイムは１分６秒９。

７番人気のジューンブレア（武豊騎手）が２着。２番人気のナムラクレア（クリストフ・ルメール騎手）が３着となった。

単勝は５０００円。馬連１３‐１６は６万８３０円。馬単１６→１３は１１万９９２０円。３連複６‐１３‐１６は１１万６７２０円。３連単１６→１３→６は１３０万１１５０円の大荒れ決着となった。

松山弘平騎手（ピューロマジック＝８着）「スタートをしっかりと出て馬の後ろに入れることもできて、そこでしっかりと我慢ができました。作戦通りのいい競馬ができたと思います。最後の１ハロンで一気に下がってしまったのは、やっぱり坂なのかなという感じですね。坂があまり得意ではない印象を受けました」

坂井瑠星騎手（カンチェンジュンガ＝９着）「今日は前の展開でしたからね。馬の体調はすごく良くて、最後まで脚を使ってくれました」

横山武史騎手（トウシンマカオ＝１０着）「内枠を引けなかった時点で、ある程度前のポジションを取るつもりでいました。最近はスタートが速くなかったんですが、今日は陣営がゲート練習をやってくれていたお陰でいいポジションを取ることができました。前に行った２頭が１、２着に残っているような流れでしたし、道中の雰囲気も良かったので、これならいいなと思ったんですが、最後に止まってしまったのは、絶好調の手前だったぶんがあるのかもしれません。そのなかで馬はよく頑張ってくれました」