◇MLB ドジャース5-3マリナーズ(日本時間28日、T-モバイル・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手がマリナーズ戦の試合前にイチローさん(マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクター)に挨拶し、談笑する場面が見られました。

この日、大谷選手は休養をとらせるというロバーツ監督の判断により33試合ぶりのスタメン外。試合前には現在マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチローさんのもとに駆け寄り、脱帽して一礼。約3分間の談笑する間に大谷選手は何度もぺこりと頭を下げる様子がありました。またイチローさんはボールの行方を気にするように打撃ケージの方へ目を配っていました。

今年、日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチローさん。8月の永久欠番セレモニーの際には、「大谷選手の場合は、世界を見据えて高校生の頃から、目標か夢かわからないがメジャーを見据えてた。僕と比較した場合僕はまず日本のプロ野球選手になることが目標で、そこから小さいことを積み重ねてきた結果だったので、もう全然スタートが違うんですよね」と語っており、「やっぱり日本人の代表として引っ張っていってほしい」とエールを送っていました。

大谷選手が、イチローさんとの談笑を終えると、キャッチボールをし、ブルペンで30球ほどを投球。ポストシーズンへ向け調整を進めました。レギュラーシーズン最終戦となる翌日の試合は出場予定となっています。

2人の交流にSNSでは「会話気になる」「大谷さんもイチローの前だと緊張してるのが伝わるな」「すごいツーショットじゃない」「イチローさんと並ぶとやっぱり大谷さんでかいなぁ」などコメントが集まっています。