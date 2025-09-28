¡¡£¸²ó¡¢Êá¼ê¡¦ºäËÜ¤«¤éÁ÷µå¤ò¼õ¤±¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»°Áö¡¦²¬ÎÓ¤ò¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±¡Ê»£±Æ¡¦ËÌÂ¼²í¹¨¡Ë

¡¡¡Öºå¿À¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë

¡¡ºå¿À¡¦ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ã»Ò±à¤¬Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¡¡Ìµ¼ºÅÀµ­Ï¿¤ò·ÑÂ³Ãæ¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó¤ËÅÐÈÄ¡££±»à¤«¤é²¬ÎÓ¡¢±­»ô¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÅÄÃæ¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¶õ¿¶¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢»°Áö¤Î²¬ÎÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£

¡¡¤¹¤«¤µ¤ºÊá¼ê¤ÎºäËÜ¤¬¡¢»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿»°ÎÝ¼ê¡¦º´Æ£µ±¤¬¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë²¬ÎÓ¤¬Ìá¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤â±¦Èô¤ËÍÞ¤¨£³¥¢¥¦¥È¡£ÀÐ°æ¤Ï¼«¿È¤ÎÆüËÜµ­Ï¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£´£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ºäËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÁ÷µå¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¡Ö»ëÌî¤¬¹­¤¤¡×¡ÖÆ°¤­¥­¥ì¥Ã¥­¥ì¡×¡Ö¿À¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥Æ¥ëºäËÜ¤Î¼éÈ÷ÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¡×¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£