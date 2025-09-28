ボートレース宮島のプレミアムG1「第12回ヤングダービー」は28日、12Rで優勝戦が行われた。

レースはカド3コースとした井上忠政が捲って出るも中山翔太に抵抗され、空いた内を前田滉（25＝愛知）が捲り差して先行。2マークでは中山が差して逆転するも2周2マークで前田が懐を突くと、3周1マークで逆転して、そのまま1着でゴールした。

前田は初のG1優勝戦進出で初制覇となり（通算では6月4日の津以来11V、宮島は初）、地元・蒲郡で行われるSGボートレースクラシック（来年3月24〜29日）の優先出場権を獲得した。

2着は新開航、3着は中村日向が入り3連単＜5＞＜1＞＜6＞は1万4130円（44番人気）だった。井上は妨害失格、中山は転覆失格。

レース直後のインタビューで前田は「うれしいです。ホッとしました」と安堵（あんど）の表情を浮かべると「気持ちだけで何とかいけました」と緊張の面持ちで語った。今節は篤哉、翔の兄弟と同時参戦で、これについても「支えが大きかったです」と感謝の言葉を送った。

なお6日間の売り上げは76億793万7600円で、目標の75億円を上回った。