ÅÝ²õ²È²°¤«¤éÃ¦½ÐÂÎ¸³¡¡ºÆ¸½ÁõÃÖ¤Ç¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é
¡¡ËÉºÒ°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÅÝ²õ¤·¤¿²È²°¤òºÆ¸½¤·¤¿ÁõÃÖ¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ëÂÎ¸³²ñ¤¬28Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤é¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Â©»Ò¡Ê10¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿²È²°¤Î·ä´Ö¤«¤é¡¢²È¶ñ¤Ê¤É¤ò¤è¤±¤Ê¤¬¤é¤¯¤°¤êÈ´¤±¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤¿ºØÆ£¾Ç·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¡£¼«Âð¤ÎËÜÃª¤ä¤¿¤ó¤¹¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÃÖ¤Ï¡Ö¸ººÒ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬³«È¯¤·¡¢¾ÃËÉ»Î¤é¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê·±Îý¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÈÌ¸þ¤±¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¡£