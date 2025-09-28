幸せな未来のために今できることを考え、新潟県内で行われている様々な取り組みを紹介します。



今回は防災や、SDG’sについて考えます。

◆ご存じですか？火災警報器の交換時期

こちらは家庭にある住宅用火災警報器。



皆さんは取り付けてから何年経っていますか？



街の人たちに、火災警報器について聞いてみると……。



Q）取り付けてからどのくらい？

「うちは新築マンションのときで、22年ぐらい（経っている）」





◆火災警報器の電池寿命は約10年

「20年ぐらいです」Q）そこからずっと変えてない？「変えてないですね」「一戸建てなので、買った時からですね、そこからずっと」Q）何年前くらい？「30年ぐらい前ですね」実は住宅用火災警報器、放っておくと「ある危険」が……

防災の専門企業、「新潟ノーミ」の田邊さんに聞きました。



「住宅用火災警報器」のほか新潟駅や朱鷺メッセなど商業施設や公共施設に火災報知設備や消火設備などを導入している会社です。



【新潟ノーミ 田邊義弘さん】

「住宅で火災が発生した際に感知し警報で知らせます。電池は約10年間の寿命となっておりますので交換せず使うと正しく作動することが出来ないこともあります。10年をめどに交換をお願いしています」



住宅用火災警報器は電池の寿命に加え、本体も汚れや部品の劣化でおよそ10年が交換のめどだといいます。しかし、電池交換の方法や取り付けをして何年経ったか分からない人も……



実は正常に動作するかどうかをボタン一つで確認することが出来るといいます。



【新潟ノーミ 田邊義弘さん】

「テストモードがありますのでここを一度押します。『正常です』という音が鳴った場合は電池もあるのでこう鳴ります。こちらを長押しすると『ピーピー火事です火事です』と実際火事のときにこの音が鳴りますので一般の方でもテストができます。（鳴らない場合を）一番気をつけていただきたいです」

◆使う場所によって火災警報器も使い分けを

住宅用火災警報器は使うところによって種類が異なります。リビングや階段には、煙感知のタイプ。キッチンには、熱感知のタイプがいいといいます。



最新の種類にはカラーバリエーションがあるものも。この機会に住宅用火災警報器を確認してみてはいかがでしょうか。

◆最新技術で防災体験

さて、続いては最新技術を使った新時代の防災体験をみていきます。



仮想空間などを疑似体験できるVR。こちらは防災システムなどを手掛ける能美防災が開発した「地震津波臨場体験VR」です。



地震や津波をプレイヤーの視点で、ストーリーに合わせて体験することで、実際に被害にあったとき、どのような行動をすべきか、学ぶことが出来ます。



松本アナが体験してみると……



地震を想定したゲーム画面があらわれ、実際に映像の中で地震が発生。手に振動が伝わってきたり、避難について問われたりします。



また津波を想定したシチュエーションも……。仮想空間で避難訓練が体験できます。

◆仮想体験を通じ災害への備え

VRでの防災訓練。制作のきっかけは？



【能美防災 佐々木聡文さん】

「災害直後に高まる防災意識は時間の経過に伴い薄れてしまいます。災害はいつ来るかわからないので、それを少しでも高めてもらうためにこの仮想体験を通じて準備・備えに繋げてもらいたいという思いから作りました」



「このVRは企業の防災訓練や自治体の防災イベントで使われてきました。新潟県においてもこれまで津波や地震の被害が多かったと思われるので、そのような災害に備える啓蒙で使ってもらえるといいかなと思います」



Q）もしも何かが起きたときの備え。また、今自分何ができるかなということを考えるきっかけになりそうですね？



「そういう機会を重ねることが災害に対する備えだと思いますので是非、重ねていってほしいと思います」

◆小学生がボードゲームで学ぶSDGs

続いては、SDGsについて県内の取り組みをみていきます。



新潟市秋葉区の荻川小学校で行われていたのはSDGsを題材とした、ボードゲームの体験授業です。

◆スゴロクで学ぶSDGs

中でもユニークだったのは、スゴロクでSDGsを学べるその名も「SDGsボードゲーム新潟県版」です。



各プレイヤーは「大企業」や「慈善団体」などの立場になり、実際に県内で行われたSDGsの取り組みを学んでいきます。





◆ポイントは「楽しく学べる」

普段からSDGsの学習を授業に取り入れている荻川小学校。今回体験授業を企画したのは、「楽しく学べる」がポイントでした。



【荻川小学校 佐久間由希先生】

「子供たちができるSDGsの活動をどうやって子供たちと考えていこうかなと思っていた時に、楽しみながらSDGsを知ってもらいたい、そういう思いからこの活動をお願いしました 」



ゲーム感覚でSDGsを学んだ児童たちは……



【児童】

「ゲームを通して新潟県が実際にやっていることを知れていいと思います」



Q）ゲームを通してしてみようかなと思ったことは？

「できそうなことはいっぱいある」



Q）SDGsについてどのように思った？

「SDGsの取組みって国とかと協力してやるから大変だと思った」



【児童】

Q）やってみて楽しい？

「うん、でもちょっと難しい」



Q）出来そうだと思ったことあった？

「このカード」



Q）なんで出来ると思った？

「海とかに行って少しでもごみを拾えば少しできるかなと思ったから」

◆県内の事例を集めゲームに

遊びながら学べる「SDGsボードゲーム新潟県版」。制作に至った経緯とは……



【SDGs新潟ボードゲームファシリテーター 今井一男さん】

「元々は全国版があったんですけど、色々なところで体験会をやっていくと、地域限定のものが欲しいというご要望がたくさんありまして、SDGs新潟と協力して県内の事例を集め、それをゲームにしています」



「学校の出前授業では小・中・高・大で県内ではやっておりますけれども、企業さんからはSDGsの勉強やチームビルディングなどのカタチで活用していただいております。子供たちは（SDGsについて）授業でやっているので結構勉強されています。今後は地域のイベントなどで年配の方々も含めて学んでいただき、すべての年齢層の方に体験していただいて、SDGsの活動につなげていきたいです」



安心して住み続けられる未来へ……県内でもさまざまなSDGsの取り組みが進んでいます。



（2025年9月25日放送「夕方ワイド新潟一番」より）