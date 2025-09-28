西日本鉄道（西鉄）の地域を味わう旅列車「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」で新たなイベント――同社は人気のピッツァ専門店「Pizza ar taio」とコラボし、2025年10月24日(金)に秋の特別ディナー列車を運行します。

車内の窯で焼き上げる本格ローマピッツァ

Pizza ar taio 福岡天神ワンビル店

今回の特別ディナー列車では、「Pizza ar taio」監修による本格的なローマピッツァを提供。秋の味覚であるポルチーニ茸など3種類のキノコと自家製ベーコンを使ったクリームピッツァを、列車内に設置された窯で焼き上げて提供するため、出来立ての味を楽しめます。

人気スイーツ店のモンブラン団子も登場

PACCO SWEETS

デザートには、久留米市で人気のスイーツ店「PACCO SWEETS」のモンブラン団子を用意しました。季節の栗を贅沢に使用した、この時期ならではの一品です。その他、前菜として「秋刀魚のマリネと人参のブラッドオレンジサラダ」など、秋の食材をふんだんに使った料理がコースを彩ります。

夜の観光列車で特別なひとときを

列車は西鉄福岡（天神）駅を19時16分に出発し、花畑駅で折り返して21時46分に同駅へ戻るコース。夜の時間帯に運行するため、いつもとは違う雰囲気の中で食事を楽しむことができます。また、この日限定で飲み放題プランも用意されており、ビールやワイン、沿線の地酒など多彩なドリンクメニューを好きなだけ味わうこともできます。

秋の特別ディナー列車 概要

「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO 秋の特別ディナー列車」は、2025年10月24日(金)に1便限定で運行。料金は大人6,000円（税込）・小人（10歳以下）3,000円（税込）で、運賃と食事が含まれています。定員は52名で全席予約制となっており、予約は西鉄旅行のウェブサイトで受け付けています。

秋の夜長に、走る列車の中で本格的なピッツァやスイーツを味わう特別な体験ができます。いつもとは一味違った「THE RAIL KITCHEN CHIKUGO」で、美味しい食事と共に素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

（画像：西日本鉄道）

