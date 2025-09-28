トマトバーガー丼


元お笑い芸人のバシャウマさんが考案するレシピに込められているのは、料理界のフロンティアスピリット！まだ誰も作っていないものを作ることをモットーに、自由な発想で「笑っちゃうほどうまい」独自の料理を提案してくれます。

チャンネル登録者数45万人超えの自炊YouTuberによる、変なのになぜかおいしそうなレシピをご紹介します！

※本記事はバシャウマ著の書籍『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』から一部抜粋・編集しました。

ハンバーグ＋ミートソースはやっぱり最強！

おいしいものは米にのせてもうまいっしょ！　ということで、みんな大好き某人気ハンバーガーチェーンの看板メニューを、思い切って丼にアレンジしてみました。それにしても、ハンバーグにミートソースかけるって発想は素晴らしいですよね。ヒョウ柄のコートをヒョウに着せるくらい最強です。味の感想は、間違いなくおいしかったのですが、器が小さすぎたのか、すべての具を1 回ずつ床に落とし、こんなことなら最初から床に盛り付ければと思ってしまったバシャウマでした。（注：反省をふまえて、本レシピはちゃんと大きい器で作っています）

おいしいものは米にのせてもうまい！


■米でもうまい　トマトバーガー丼

【材料】（2人分）

＜ミートソースの材料＞

豚ひき肉…250g

玉ねぎ…1/2個

にんじん…1/3本

トマト缶（カットタイプ）…1缶

塩、こしょう…少々

ハンバーグの材料＞

合挽き肉…250g

玉ねぎ…1/2個

卵…1個

パン粉…30g

塩、こしょう…少々

ナツメグ…少々

サラダ油…適量

＜その他の材料＞

ご飯…300g

スライスしたトマト…大1枚（1cm厚）

マヨネーズ…適量

【作り方】

＜ミートソースを作る＞

（1）玉ねぎとにんじんはみじん切りにする。玉ねぎはあとでトッピングに使うので少しとっておく。トッピング用の玉ねぎは、辛みが気になる場合は水にさらして辛みを抜いておく。

（2）フライパンに豚ひき肉を入れて火にかけ、中火で肉の色が変わるまで炒める。

（3）（1）を加え、野菜に火が通るまで炒める。

（4）トマト缶を加え、塩、こしょうを振り、弱火で10 分、水気がなくなるまで炒め合わせる。

ハンバーグを作る＞

（1）ボウルに〈ハンバーグの材料〉をすべて入れ、よくこねる。

（2）（1）をこぶしで叩いてしっかり空気を抜き、小判形に成形する。

（3）フライパンサラダ油を引いて（2）を入れ、弱火で焼く。

（4）ジュージューしてきたらふたをして、弱火で６〜７分焼く。

（5）裏返して、さらに弱火で７〜８分焼く。このとき、表面が乾かないように、にじみ出た油をかけながら焼く。

＜トマトバーガー丼を作る＞

（1）丼にご飯を盛り、ハンバーグをのせ、マヨネーズをかける。

（2）とっておいた玉ねぎをのせ、ミートソースをかける。

（3）スライスしたトマトをのせる。

ポイント

余ったミートソースはパスタやハンバーグにかけたり、オムレツの具にしたり、いろいろ使えるよ。むしろ、ミートソースパスタで余ったソースでこれを作ってもいいかも。リメイクってやつですな。

◆著者／バシャウマ

元お笑い芸人。YouTubeTikTokにて自身の自炊動画を投稿中。ショート動画をメインに、ありそうでなかった独自の料理が話題となり、人気が急上昇。45万人を超えるフォロワーを獲得する（2025年8月現在）。

◆注意点

・各レシピの火加減や加熱時間は目安です。ご使用の機器によって異なるので、様子を見ながら調理してください。火加減で特に記載がないものは中火となります。

・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。

・野菜などの下処理（洗う、皮をむく等）は、基本的に作り方から省略しています。

・本書は基本的にバシャウマ的1人分＝通常の2人分で作成しています。分量人数については各レシピを参照ください。

著＝バシャウマ／『「バシャウマ自炊日記」レシピ 笑っちゃうほどうまい満腹メニュー』