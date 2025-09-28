【U18トップリーグ女子】京都精華のンガルラが37得点24R…慶誠のヘンリーも30得点19Rと躍動【9月28日結果】

9月28日、高校バスケットボールの強豪チームが参戦する『U18日清食品トップリーグ2025』女子の部が、シティホールプラザアオーレ長岡（新潟県長岡市）で開催された。

第1試合は、慶誠高校（熊本県）が69－50で昭和学院高校（千葉県）を下した。慶誠は第1クォーターから22－6と大量リードを奪うと、フェイバ ヘンリーを中心に得点を重ねてさらに点差を拡大。後半も安定した試合運びで昭和学院を退け、今大会2勝目をマークした。ヘンリーはこの試合で30得点19リバウンドを挙げる活躍を見せた。敗れた昭和学院はこれで開幕5連敗。藤松柚乃が21得点と奮闘したものの、初勝利はまたもお預けとなった。





［写真］＝U18日清食品リーグ

第2試合は、大会の優勝候補である京都精華学園高校（京都府）が81－66で千葉経済大学附属高校（千葉県）に勝利。前半は拮抗した試合展開となり、37－36と1点差でハーフタイムへ。しかし、後半は京都精華学園がンガルラ ムクナ リヤを中心としたオフェンスで千葉経済大学附属を突き放し、開幕からの連勝を「4」に伸ばした。ンガルラ ムクナ リヤは37得点24リバウンドのモンスタースタッツを記録している。粘りを見せた千葉経済大学附属だったが、これで開幕6連敗。淺野愛桜が28得点11リバウンドを記録するも、強豪の壁を崩すことはできなかった。

■9月28日のトップリーグ女子試合結果



昭和学院 50－69 慶誠



昭和学院｜ 6｜15｜12｜17｜＝50



慶 誠｜22｜21｜13｜13｜＝69

京都精華学園 81－66 千葉経済大学附属



京都精華｜22｜15｜25｜19｜＝81



千葉経大｜18｜18｜13｜17｜＝66

【動画】京都精華vs千葉経済大学附属の試合フル映像





