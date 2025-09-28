

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。もはや権勢を誇った元老中の田沼意次は亡くなり、いよいよ松平定信が老中首座として「寛政の改革」に乗り出すことになった。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第39回は、松平定信が11代将軍の家斉に疎まれた背景について解説する。

策略家の一橋治済も甘くみていた「定信のマジメさ」

老中になってすぐに老中首座に抜擢された松平定信。大河ドラマ「べらぼう」では、マジメすぎるがゆえに周囲から孤立していく様子が描かれている。

なにしろ、松平定信は8代将軍の徳川吉宗の孫にあたり、幼少期から聡明で将軍候補とも目された人物だ。田沼意次の陰謀により（将軍への意見書の記述から少なくとも本人はそう考えている）、白河藩に養子に出されたことで将軍にこそなれなかったが、こうして老中首座として実権を握る日がついに訪れたのだ。

「意次憎し」という感情は決して、個人的な恨みだけではないのだ……自分にそう言い聞かせたかったこともあるのだろう。田沼政治がもたらした「金儲け主義」こそが世を乱したと、民には倹約を訴えて、とりわけ武士には武術と学問を磨けと、呼びかけることになった。「文武奨励策」と呼ばれるもので、定信が最もこだわった改革の一つだ。

そんな定信を、将軍・家斉の父である一橋治済は、どう見ていたか。大河ドラマ「べらぼう」ほどの陰謀を張り巡らせたかどうかはともかく、嫡男の豊千代を将軍に据えさせるくらいには策略に長けた治済のことだ。定信を老中首座に据えておけば、田沼派を一掃し、庶民を引き締めて、幕府の財政を立て直そうと必死になるはず……と、そこまでは狙い通りだったのだろう。

ただ、治済にとって誤算だったのは、定信があまりに働き過ぎたことだ。光格天皇相手にも自らのスタンスを崩さず（過去記事「天皇の意向を退ける尊号事件」参照）、治済が大御所として江戸城に入るのにも難色を示す。

そのうえ、将軍となった我が子をも「理想のリーダーであれ」と教育しようとしている。定信の厳格さは、自分たち以外にだけ発揮してほしかった……というのが、治済や将軍・家斉の本音だったに違いない。

老中の定信と将軍の家斉による「狂気対決」

とりわけ定信が危惧したのが、将軍・家斉を取り巻く女性たちである。まず警戒したのが、婚約者である茂姫だ。

家斉は4歳にして、薩摩藩藩主の島津重豪の娘、茂姫との縁談が決まっていた。家斉と茂姫は同じ年であった。10代将軍の家治には嫡男の家基がいたことから、薩摩側も茂姫が嫁いだ先が将軍家になる可能性は低いと考えていたことだろう。

しかし、家基が急死したことで、家斉が家治の養子になるやいなや、茂姫は一橋屋敷に迎え入れられることになる。その後、幕府が警護するなか、西丸脇の東御殿に移り、さらに大奥へ入っている。そこで、将軍の御台所としての教育が施されることとなった。

定信は、家斉への意見書に「茂姫に溺れては危険です」という趣旨の警告を発している。島津家が茂姫を通して、幕政に関与することを恐れたのだろう。のちに薩摩藩が篤姫を13代将軍の家定の御台所として送り込み、次期将軍に一橋慶喜を据えさせようとしたことを思えば、定信の警戒はしごくまっとうなものだったといえよう。

もっともこのときの定信の心配は、全くの杞憂に終わる。家斉は15歳で将軍の座につくと、その2年後に茂姫と婚儀をあげたが、その前に側室、お万の方を妊娠させていた。その後も家斉は茂姫に溺れるどころか、40人以上の側室との間に 50人以上の子息を残すことになる。

ひたすら改革に邁進する定信にも狂気を感じるが、家斉の性豪ぶりには舌を巻くばかりだ。家斉があちこちで子どもを作ったことで、幕府の財政難はより深刻なものになった。どこまでもマジメな定信は、将軍の子作りを制限しようとさえしたという。

大奥にも改革の手を緩めなかった

あらゆる可能性を想定し、多方面に警戒を募らせた定信だが、入閣と同時に自ら奥勤めを兼ねた点にも着目したい。定信は大奥の女中たちが政治に介入することも警戒した。

自身が大奥の管理にかかわっただけでは不安は解消されなかったようで、加納久周、松平信明、本多忠籌といった信頼できる側近たちを、老中や老中格に昇格させてからも、奥務めを兼ねさせている。

忠信は老中首座となって4カ月後、天明7（1787）年10月、大奥の男性職員である「広敷用人（ひろしきようにん）」を更迭。同時に、自身の老中就任を後押しした大崎らに倹約掛を命じて、引き締めにかかった。

大奥が将軍に影響力を持つことのないように監視しながら、しっかりと倹約させることで、将軍の身の回りから緊縮ムードを徹底させようとした。定信は大奥の経費を3分の1に減らすことに成功した。

定信自身も、江戸城に初登城した際には、木綿と麻の質素な礼服を身につけている。「隗より始めよ」と将軍やその周辺から倹約を世に広めていこうとするのは、まっとうな考え方だといえよう。

だが、大奥からの反感は大きかったようだ。いつか大奥の女中たちから毒殺されるのではないか、と周囲が心配するほどだったという。服部半蔵らが定信の側近たちに「殿中では湯を飲まないように」と毒殺を心配すると、定信はこう答えた。

「湯には注意しているが、将軍から餅をいただくことがある。毒にあたるかどうかは、運次第だ」

結局は、将軍の家斉によって老中を罷免された定信。そのため、寛政の改革は「わずか6年で終わった」と表現されることがある。

だが、就任当初からトップギアで、各方面との軋轢ももろともせず改革を断行したことを思えば、濃密な6年間だったのではないだろうか。

（真山 知幸 ： 著述家）