¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡RX680 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

RX680-BLACK¡ÊGXTRACE¡Ë

2°Ì¡¡Wolf ¥°¥ì¡¼

AKR-WOLF-GREY¡ÊAKRacing¡Ë

3°Ì¡¡Pro-X V2 ¥°¥ì¥¤

AKR-PRO-X/GREY/V2¡ÊAKRacing¡Ë

4°Ì¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ ¥·¥°¥Ê¥ë ¥°¥ì¡¼

15507¡ÊÉÔÆóËÇ°×¡Ë

5°Ì¡¡T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal

CF-9010057-WW¡ÊCorsair¡Ë

6°Ì¡¡GTRACING ¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È ¥·¥ê¡¼¥º GT200 ¥Ö¥é¥Ã¥¯

GT200 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊWudi Group¡Ë

7°Ì¡¡Pro-X V2 ¥Û¥ï¥¤¥È

AKR-PRO-X/WHITE/V2¡ÊAKRacing¡Ë

8°Ì¡¡Wolf ¥Û¥ï¥¤¥È

AKR-WOLF-WHITE¡ÊAKRacing¡Ë

9°Ì¡¡ËÜÅÄÍã ´Æ½¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë

AKR-TSUBASA/HONDA¡ÊAKRacing¡Ë

10°Ì¡¡Pro-X V2 ¥ì¥Ã¥É

AKR-PRO-X/RED/V2¡ÊAKRacing¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£