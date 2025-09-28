¡ÖRX680¡×¤¬Çä¤ì¤Æ¤ë¡ª¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/9/28
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯9·î15Æü¡Á21Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡RX680 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
RX680-BLACK¡ÊGXTRACE¡Ë
2°Ì¡¡Wolf ¥°¥ì¡¼
AKR-WOLF-GREY¡ÊAKRacing¡Ë
3°Ì¡¡Pro-X V2 ¥°¥ì¥¤
AKR-PRO-X/GREY/V2¡ÊAKRacing¡Ë
4°Ì¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ ¥·¥°¥Ê¥ë ¥°¥ì¡¼
15507¡ÊÉÔÆóËÇ°×¡Ë
5°Ì¡¡T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW¡ÊCorsair¡Ë
6°Ì¡¡GTRACING ¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È ¥·¥ê¡¼¥º GT200 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
GT200 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊWudi Group¡Ë
7°Ì¡¡Pro-X V2 ¥Û¥ï¥¤¥È
AKR-PRO-X/WHITE/V2¡ÊAKRacing¡Ë
8°Ì¡¡Wolf ¥Û¥ï¥¤¥È
AKR-WOLF-WHITE¡ÊAKRacing¡Ë
9°Ì¡¡ËÜÅÄÍã ´Æ½¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥â¥Ç¥ë
AKR-TSUBASA/HONDA¡ÊAKRacing¡Ë
10°Ì¡¡Pro-X V2 ¥ì¥Ã¥É
AKR-PRO-X/RED/V2¡ÊAKRacing¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
