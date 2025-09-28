「すげええええ」CKで直接！ 水戸DF大森渚生のスーパーショットが話題「マジやべぇな」「大きすぎる追加点！」
水戸DF大森渚生のスーパーゴールが話題を呼んでいる。
J２で首位の水戸ホーリーホックは９月28日、第31節で藤枝MYFCとホームで対戦。２−０で勝利した。
１点リードで迎えた75分、勝負を決定づけるゴールが生まれる。右CKのキッカーは大森。左足でカーブをかけて蹴ったボールはきれいな弧を描き、そのままゴールに吸い込まれた
Jリーグの公式Xが、「大森渚生のコーナーキックから直接ゴールイン！！」と題し、得点シーンを公開。SNS上では「マジか」「うぉぉぉぉぉぉ！」「コーナー直接はカッコよすぎ」「マジやべぇな」「スーパーゴールだ！」「大きすぎる追加点！」といった声があがった。
大森は28節・レノファ山口戦（２−２）以来の得点で今季３点目。チームは６試合ぶりの白星で、勝点を58に伸ばし、首位を堅持。次節は10月５日にアウェーで愛媛FCと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まさかのCKから直接！大森渚生のスーパーゴール！
