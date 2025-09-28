Snow Man佐久間大介も「めっちゃやりたい！面白そう!!」と出演を熱望!?人気脚本家・坂元裕二氏を深堀り

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビの『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）。

9月27日の放送では、唯一無二のストーリーを書き上げることから幅広い世代にファンの多い人気脚本家・坂元裕二氏を深掘りした。

■“坂元裕二脚本作品”の魅力とは？

今回深掘りしたのは、ドラマや映画で数々の名作を生み出してきた大人気脚本家・坂元裕二氏。

坂元氏は19歳で脚本家デビューを果たし、社会現象を巻き起こしたドラマ『東京ラブストーリー』（1991年／フジテレビ系）を23歳のときに執筆。最高世帯視聴率は驚異の32.3％を記録した。

他にも、芦田愛菜の演技が話題になった『Mother』（2010年／日本テレビ系）、大人のリアルを描いた『最高の離婚』（2013年／フジテレビ系）や『カルテット』（2017年／TBS系）など、数え切れないほどのヒットドラマを生み出している。

また、ドラマだけでなく大ヒット映画の脚本も手掛けており、例えば興行収入が38億円を突破した映画『花束みたいな恋をした』（2021年）も坂元作品。さらに2023年には、映画『怪物』がカンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞するという快挙を達成。国内外で高い評価を受ける存在となっているのだ。

ドラマや映画に詳しくない人でも、一度は彼の作品を見聞きしたことがあるのではないだろうか。今回は、そんな“坂元裕二作品”の人気の理由やその魅力を深掘りしていく。

■オリジナル脚本の作品も豊富！

推しの魅力を教えてくれるキャラクター“おしつじさん”は、ドラマ好きライター・田邉なつほさんと、フルーツポンチ・村上健志が担当。村上はなんと坂元氏本人と交流があるそうで、バーで酒を飲み交わす仲なのだとか。意外過ぎる交友関係に佐久間と日村も「すごい」「どんなメンツ…」と驚く。

■推しポイント その1【人を魅了する会話劇！】

坂元氏のドラマや映画の特徴は“セリフの力”だと、推しポイントを力説する村上。

そこで『カルテット』の中で“坂元作品らしさ”が光るシーンのセリフを朗読してみることに。一連のセリフを読み終えてから佐久間は「…深!!この一文読んで“深”って！」と感嘆し、日村も「いいな～!!」「これが人生だもんね」と、坂元ワールド全開な言葉の数々に共感していた。

坂元作品は、誰もが経験したことがあるような日常のシーンから、人生を考えさせられるような奥深いセリフが飛び出してくることが特徴なのだ。

その後、サクヒムはセリフの穴埋め問題に挑戦。坂元氏が紡ぐハッと驚かされるようなセリフにふたりは「ふぁー!!はあああ！うわ～～～」「すげーーー!!」と大興奮。心を揺さぶられていた。

■推しポイント その2【“あらすじを書かない”坂元流脚本術！】

脚本には、漫画や小説を原作にする場合もあれば、ゼロから作り上げるオリジナル作品の場合もあるが、2010年以降、坂元氏は“完全オリジナル脚本”を手掛けることが多いそう。

オリジナル作品の場合は、まず物語のあらすじを作成するのが一般的。しかし坂元氏は、あらすじを作らずに脚本を書き上げるという、独自のスタイルを貫いているのだとか。そしてあらすじの代わりに作り込むのが“登場人物の履歴書”だという。

登場人物たちの性格や本編では描かれないような過去まで細かく設定することで、作中の何気ない会話にリアリティーが宿り、見る人は自然に惹き込まれてしまうというのだ。

これに佐久間は「めちゃくちゃいいですね！正直演技するときにバックボーンを全部自分で考えるんですよ。そうなると作家さんと違うものになっている気がするんですよ」と俳優業で感じていた不安を語る。けれど坂元氏の脚本なら「そこ（バックボーン）があるってことは、これを辿っていけば自然とそのキャラになれる」「めちゃくちゃいいな」と大絶賛。さらに「坂元裕二さんのドラマ出たいです」、「めっちゃやりたい！面白そう!!出たいです！やらせてください!!」と、坂元作品への出演を熱望していた。

最終的に日村も「坂元作品ぜひ出たいです！お願いします」と懇願し、ふたりはすっかり坂元氏の生み出す世界観に魅了されていた。

