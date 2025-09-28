¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ù¥×¥í¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕÈæ³Ó¡Öº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥»¥×¥È¤«¤é¤·¤Æ¼ºÎé¡×ÈãÈ½»¦Åþ
¡¡9·î27Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯ ½©¤Î3»þ´ÖÈ¾¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¹±Îã¤Î¿Íµ¤ÆÃÈÖ¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤¢¤ë´ë²è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1999Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ìÎ®·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÈÀµ²ò¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡É¤Î¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢´Ö°ã¤¨¤ë¤´¤È¤Ë°ìÎ®¤«¤é¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤äÆ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÊ³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï6¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯1¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯2¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥À¥ó¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Î¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î±éµ»¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯3¤Î¡Öº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¤À¡£
¡Öº®¹ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÎ®¥×¥íÁÕ¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÏÓ¼«Ëý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î±éÁÕ¤òÈæ³Ó¡£¤½¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²Î¼ê¤ÎMayJ¤µ¤ó¤¬¡ØLet It Go ¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡Ù¤ò²Î¾§¤·¡¢¡È¤É¤Á¤é¤¬°ìÎ®¤Ê¤Î¤«¡É¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÃ£¤Ï¼¡¡¹¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕ¤òÁª¤Ó¡¢¡ÈÉÔÀµ²ò¡É¤òÏ¢È¯¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¥×¥í¤ËÎô¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¤·¤Æ¼ºÎé¡Õ
¡Ô¤¿¤À¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢²»³Ú³¦¤Î¾Íè¤Î¥È¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ì¤òÉÔÀµ²ò¤È¾Ð¤¦¤Î¼ºÎé¤À¤è¡Õ
¡Ô¤â¤¦¾¯¤·Ãæ³ØÀ¸¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕ¤òÈóÆñ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂÔµ¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤ËÀµ²ò¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÉÔÀµ²ò¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÈáÌÄ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤ÎÀ¸À¥¾¡µ×¤µ¤ó¤âÌåÀä¤·¡¢¡Ô¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤±¤Ð¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Õ¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤Þ¤·¤¿¡£Å¸³«¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¤«¤Ê¤ê¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¾åÀµ²ò¤ÈÉÔÀµ²ò¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î±éÁÕ¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÉÔÀµ²ò¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î²»³Ú¤â¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÅÀ¤Ç¡ÈÀµ²ò¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£