¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥à¤Ï10Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤½¤ìÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂÎ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
2023Ç¯1·î6Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿½½Ê¬¤â¥Ñ¥ó¥Ä²¼¤²¤Æ¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ª
¤½¤Î»ÑÀª¤¢¤ó¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¤È´Î¿´¤ÎÂÎ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Ã¡ª
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¡×65¡ó¤¬·Ð¸³¼Ô
¡Ä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¿Í¤È¡¢¤¤¤¸¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤¹¤ë¿Í¤Î2ÄÌ¤ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬9800¿ÍÃæ65¡ó¤òÀê¤á¡¢¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥×¡Ù¤ò¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÇÍ·¤ÖºÇ¶¯¥²¡¼¥à¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡Ê@Lirik¡Ë¤â¸½¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤È10Ê¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤è¤Í¡£
¥È¥¤¥ì¥¹¥Þ¥Û¤ÏÌó10Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¿È¤Î¤¿¤á
¡Ä¤¬¡¢Washington Post¤¬¥Ë¥å¡¼¥í¡¼¥¯Âç³Ø¥é¥ó¥´¡¼¥óÉÂ±¡¤Î Roshini Raj°ßÄ²²Ê°å¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥¤¥ì¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÌó10Ê¬¤Þ¤Ç¡×¤¬¸ÂÅÙ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¸Ä¿Íº¹¤â¤¢¤ë¤±¤ÉºÇ°¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎºÒ¤¤¤ò¾·¤¯¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼¦Í½ËÉÌÜÅª¤Î»þ¸Â¥È¥¤¥ì¤Ê¤ó¤Æ¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¿¿¤óÃæ¤¬¶õÆ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢æêÌçÄ¾Ä²ÎÎ°è¤¬¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÉô°Ì¡ÊÂÀ¤â¤â¡Ë¤è¤ê²¼¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤òÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç½ÅÎÏ¤Ç·ì´É¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤¤¤¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿¤«¹Í¤¨¤´¤È¤äºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇæêÌç¤Î·ì´É¤Ë°µÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¡×¤ÈÆ±°å»Õ¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤é¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤âæêÌç¤ÎÊÕ¤ê¤¬µÞ¤ËÝµ·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¡Ä¡©
¢êÀÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë
¡Ö¤¼¤ó¤É¤¦¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆÊª¤ÎÍ¢Á÷±¿Æ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò²¼¤«¤é½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¤¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¡£¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ó¤³ºÂ¤ê¤·¤ÆÍÑ¤âºÑ¤Þ¤µ¤º¤ËÄ¹¤¯¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¼ï¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡×¤¦¤ó¤³ºÂ¤ê¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤è¤êÊØÈë¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
£¿©ÃæÆÇ¡¦´¶À÷¾É
¥È¥¤¥ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç±ø¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÙ¶Ý¤Ë¿¨¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¿©ÃæÆÇ¤ä´¶À÷¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¡¼¡© ¤Á¤ã¤ó¤ÈÁÝ½ü¤·¤Æ¤ë¤è¡¼¡×¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¤³¤Ê¤¤¤À¥Ð¥º¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤òÎ®¤¹¤È¤Èô¤Ó»¶¤ëÇÓÝõÊª¤Î±ÇÁü¤òº£°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÑ»ö¤Ï¤Á¤ã¤Á¤ã¤Ã¤ÈºÑ¤Þ¤»¤Æ¼ê¤ò¤è¤¯Àö¤Ã¤Æ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¿¨¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¡¢¤½¤í¤½¤íÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¥È¥¤¥ì¤ò¤Ç¤Þ¤·¤ç¡Á¡£
Sources: Washington Post
