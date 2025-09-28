¥í¥Ã¥Æ¡¦ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¡Ö¼¡¤Ë·Ò¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤ËÀèÈ¯¡ª
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤¬29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁ°²ó¡¢Á°¡¹²ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç°ú¤Â³¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼Á¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Åê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¡¢¼ï»Ô¤È¤«¼þ¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤Æ±Æ¶Á¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤½¤ì¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¼¡¤Ë·Ò¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤Ïº£µ¨18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢4¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.68¡£À¾ÉðÀï¤Ïº£µ¨2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢0¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£