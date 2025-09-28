【しまむらのブラウン】で即アカ抜け！ 大人の体型カバーに♡「ふわふわチュニック」

腰まわりやヒップが目立たない洋服を選びたい……という人におすすめのふわふわチュニックを【しまむら】で発見！ 体型カバーが期待できるうえ、トレンドカラーのブラウンで旬度もアップ。ふわふわとした季節感のある素材がコーデに華やぎを添えてくれるので、ぜひワードローブに迎えて。

ゆったりシルエットが嬉しいチュニックベスト

【しまむら】「シャギーニットチュニック」\1,639（税込）

@chii_150cmさんが「フワフワの触り心地が最高」「気になる腰まわりもカバー」と紹介しているチュニックベスト。ゆったりとしたシルエットとふわふわの素材感が、フェミニンなムードを演出します。秋冬のトレンドカラーとして注目を集めているブラウンも、上品見えをサポート。「簡単におしゃれなレイヤードコーデが完成します」とのことなので、ぜひ幅広いスタイリングを楽しんで。

スカーフのプラスワンでエレガントな大人コーデに

ブラウンのチュニックにベージュのパンツを合わせて、秋ムード満点なコーデに。さらに旬の着こなしを目指すなら、スカーフでアクセントをプラスしてみて。インナーはキャミソールでデコルテを美しく見せるのも、大人っぽく垢抜けるコツ。

