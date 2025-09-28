G1スプリンターズS

中央競馬の秋G1開幕を告げるスプリンターズSが28日、中山芝1200メートルで争われ、11番人気のウインカーネリアン（牡8）がG1初制覇を飾った。騎乗した三浦皇成騎手もJRA・G1通算127度目の挑戦で悲願の初勝利。ネットでも感動の声が広がった。

武豊が騎乗したジューンブレア（牝4）が牽引する流れを、ウインカーネリアンは2番手でスムーズに追走した。

迎えた直線。三浦の叱咤に応え、ウインカーネリアンが初タイトルのゴールに飛び込んだ。悲願のJRA・G1制覇の鞍上はガッツポーズを見せ、涙を浮かべた。

ルーキーイヤーに武豊が保持していた新人最多勝記録を塗り替え将来を期待されたが、落馬での大怪我もあってタイトルには届いていなかった三浦。18年目、35歳での悲願成就にネットでも感動の声が広がる。

Xには「馬券外れても嬉しい」「すぐG1取れると言われ…18年…よがった…よがった…」「もう皇成のG1初制覇を目の前で観れた事で満足よ 馬券？んなもん知らんわ」「ウインカーネリアン三浦皇成という最高のドラマ」「三浦皇成がついについにG1取れたの嬉しい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）