¡¡¸µ¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê»ö¶È¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜÁá¿¥¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡£º£Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢"¥¯¥º·Ý¿Í"¤³¤È¡Ö¥¬¥Ã¥Ý¥ê·úÀß¡×¤Î¾®ËÙÉÒÉ×¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤Îº§³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂçÌò¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¸µ¥°¥é¥É¥ë¢ª·ëº§ÁêÃÌ½ê¥µ¥¤¥ÈÂåÉ½¤Ø¡ª¡Ó¥°¥é¥É¥ë»þÂå¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹»þÂå¡¢2000Ëü±ßºÛÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤Î²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿È
¡¡»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¼Ú¶â¡¢¾®¤µ¤Ê±³¤ò½Å¤Í¤Æ52ºÐ¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ËÙ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌäÂê»ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢ÃúÇ«¤Ë¿ÉÊú¶¯¤¯º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ³¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ø±ì¤òÌóÂ«¤·¤¿¤â¤Î¤Î±£¤ì¤ÆµÊ±ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¡¢Ä¨¤ê¤º¤Ë±³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¾®ËÙ¤µ¤ó¤ò»³ËÜ¤µ¤ó¤¬°ì³å¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³ËÜ¤µ¤ó¤Ëº§³è»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²áµî¤Ë¤Ï¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤¿¸µ»öÌ³½ê¤È¤ÎÅ¥¾ÂºÛÈ½¡¢Ìë¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¨¡¨¡º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö2016Ç¯¤Ëº§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥È»ö¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒWeave¡Ù¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÃÎ¤¬¸Î¤ËºÇ½é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ï1¿Í¤âÆþ²ñ¼Ô¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ñ¤«¤é¼Ú¤ê¤¿500Ëü±ß¤Ï1¥«·î¤Ç»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¡¢¥¿¥¤¥à¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ØÈþ¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦ÊýË¡¶µ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÇä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤¬·ë¹½¥Ð¥º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢1Ç¯È¾¤ÇÇä¾å¤¬1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢1ÅÙ¤â²¼¤¬¤é¤º¡¢7´ü¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç1²¯±ß¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢º§³è»ö¶È¥á¥¤¥ó¤ÇÎø°¦¤ä·ëº§¤Ë·Ò¤¬¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¤ä¡¢º§³è¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿Îø¤ÎÁêÃÌ¼¼¤òYouTubeÇÛ¿®¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¥¨¥¹¥Æ¥µ¥í¥ó¤â·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í ¡£
¡Ö·ëº§¤Ç¤¤ëÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Æ¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊÃËÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢·ëº§¤ÏÄü¤á¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃËÀ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤Þ¤º²þ³×¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÊý¤âÍè¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢6³ä¤¯¤é¤¤¤¬ÃËÀ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡×
¨¡¨¡YouTube¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡©
¡Öº£¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Æ¯¤¯½÷»Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ó¥¸½÷¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï½÷À¤Îµ¯¶È²È¤Ê¤É¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÎÆÈÎ©¤ä¤³¤ì¤«¤éÉû¶È¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ê¤É¤¬¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡º£¤Ï¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï16ºÐ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢24ºÐ¤Î¤È¤¤ËÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÙæ¤á¤Æ¡¢°ãÌó¶â2000Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÛÈ½¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£"Èà»á¤Ï¶Ø»ß"¤È¤¤¤¦»öÌ³½ê¤È¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤º¤Ã¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤¿¤Î¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ø·ÀÌó°ãÈ¿¤À¤«¤é¡Ù¤È¡£3Ç¯°Ê¾å±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¼«Ê¬¤ÇÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ê¤È¡×
¨¡¨¡Èà»á¤¬¤¤¤¿¤À¤±¤ÇºÛÈ½¤È¤Ï¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤âËè·î¤Î¤ªµëÎÁ¤Ï10Ëü±ß°ÊÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÊºÛÈ½»þ¤Î¡ËÃù¶â¤â130Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»öÌ³½ê¤«¤é2000Ëü±ß¤òÀÁµá¤µ¤ì¡¢ºÛÈ½ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡Ø¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¤â¤¦É÷Â¯¤ÇÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡É÷Â¯¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÃÎ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ªÁ°¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¢¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¡Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡¢»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡Ù¤È¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½µ3²ó¤Û¤ÉÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ËÅ¾¿È¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í ¡£
¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï·î10Æü´Ö½Ð¶Ð¤Ç¼ê¼è¤ê27Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ»×¤ï¤º¡ØÆ¯¤¤¤¿¤Ö¤ó¤À¤±µëÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¹õÉþ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤Ï¤Ã¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Ö¤ó¤À¤±¡¢ÂÐ²Á¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö·ë¶É¡¢26ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Û¤É¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£»×¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î3Ç¯´Ö¤ÏÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¶äºÂ¤Î»Å»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï½é¤á¤Ë¡¢¡Ø1Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤¿¤é½÷¤Î¹¬¤»¤ÏÄÏ¤ß¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤«¤é1Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¼¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï»ä¤â3Ç¯¤Ç¥¥Ã¥Ñ¥êÌë¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡Â³ÊÔ¤Ç¤Ï¸µ½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤ÎÅ¥¾ÂºÛÈ½¤Î·ëËö¤È¡¢¼«¿È¤ÎÎ¥º§¡¢Ç¥³è¤Èº§³è¡¢Éüµ¢¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¸åÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
Ê¸¡¿ÀéÅç³¨Î¤¹á¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë