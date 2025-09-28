¡Úµð¿Í¡Û·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×ÃæÆü¤È¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÂÐÀï¤Ø
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£²¡½£µ¥í¥Ã¥Æ¡Ê£²£¸Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë
¡¡µð¿Í£²·³¤Ï¡¢º£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÇÔ¤ì¡¢£¸£°¾¡£´£´ÇÔ£²Ê¬¤±¤ÇÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£·î£±£¶Æü¤Ë£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè·î£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó²¦¼Ô¤ÎÃæÆü¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±£¶Ç¯°ÊÍè£¹ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤ÏºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¥Ú¥Ê¥ó¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤¬¾ìÆâ¤ò£±¼þ¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¿·µå¾ì¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³«¶ÈÇ¯¤Ë¥ê¡¼¥°£Ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Î¤¢¤¤¤µ¤ÄÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·µå¾ì¤Ç¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤¥·¡¼¥º¥ó¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬Áª¼ê¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë£±£°·î£´Æü¡¢µÜºê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢£²·³¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Àï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â°ìÀ¸·üÌ¿±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££±Ç¯´Ö¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×