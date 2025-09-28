◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-1西武(27日、ベルーナドーム)

リーグ優勝を決めたソフトバンクの上沢直之投手が喜びを語りました。

この日は有原航平投手が7回1失点、打線は4得点を奪い、リーグ連覇を決めました。上沢投手は「率直にうれしい気持ちでいっぱいですし、1年目からこういう経験をさせてもらうことができて本当に今幸せです」と語りました。

2016年の日本ハム時代にはチームは優勝したものの自身はケガの影響もあり登板なしとなりました。「高校時代から優勝というものに自分がしっかり試合に出た時に縁がなくて、優勝に縁がない人生なのかなと思っていましたけど、こうして今優勝することができて、本当に特別な思いというか、本当に良かったなという思いでいっぱいです」と振り返りました。

今季からソフトバンクに加入した上沢投手は8月に4勝を挙げ、月間MVPを獲得するなど、ここまでキャリアハイに並ぶ12勝(6敗)をマーク。「前半戦、中盤戦チームになかなか貢献できなかったので、こういう状態に持ってこられたのは良かったと思います。終盤の大事な時期にこういった結果になってよかった」とここまでの活躍を振り返りました。

あと1勝で自己最多のシーズン13勝になりますが、「まずは試合を投げさせてもらうことがあればそこに向けてしっかり頑張りたいですし、優勝が決まったあとの試合は僕自身大事だなと思っているのでそこでもいいパフォーマンスをして、クライマックスシリーズにつなげていきたい」と今後について意気込みを語りました。