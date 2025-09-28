『放送局占拠』“武蔵ファミリー”写真に反響 ロスの声も「続編待ってます」「幸せになって」
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』の公式インスタグラムが、28日までに更新され、“武蔵一家”の写真が公開された。
【写真あり】続編待ってます！『放送局占拠』“武蔵ファミリー”写真
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなっており、20日に最終回を迎えた。
公式インスタグラムでは「とても寂しいですが、本日をもって公式SNSの投稿は一区切りとなります」とつづり、三郎、三郎の妻・裕子（比嘉愛未）、裕子の弟・伊吹裕志（加藤清史郎）の3ショットを公開。「またどこかでお会いできる日を願って…」と締め、「#明けない夜はない」と添えた。
この投稿には「続編待ってます」「まだロスです」「武蔵家幸せになって」「占拠がない土曜日ほんとに寂しい」「切ない写真…」といった声が寄せられている。
