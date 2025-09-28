◇スポニチ後援第50回社会人野球日本選手権関東代表決定戦 Honda7―1日産自動車（2025年9月28日 等々力）

今年2月に16年ぶりに活動を再開した社会人野球の日産自動車は1―7でHondaに敗れ、日本選手権出場を逃した。これで社会人野球の2大大会の都市対抗（東京ドーム）、日本選手権（京セラドーム）の出場権の懸かる全公式戦を終えた。

試合終了後にはイヴァン・エスピノーサ社長兼最高経営責任者がベンチを訪れ、「最後まで諦めず一生懸命頑張ってくれました。ここで終わらず、この後も一生懸命に戦ってください。可能性はまだまだあると思っています。次のシーズンはとても高いところを期待しています」とナインを激励した。

日産自動車は7月に主力拠点の一つ、追浜工場（神奈川県横須賀市）での車両生産を2027年度末に終了すると発表している。

神奈川県内を中心に練習を行っている野球部にとって、追い風とはいえない状況にある。OBで選手時代は「ミスター日産」と称された伊藤祐樹監督は「いつ、どうするという話まではしていない。今日は社長がいらっしゃってます。それ以上でもそれ以下でもない。いろんな経営方針も含めて精査してるところなので、それによっての対応になるのかなという感じです」と話した。