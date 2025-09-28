県境部付近が4車線化

NEXCO中日本は2025年9月25日、東海北陸道の白川郷IC〜五箇山IC間の一部で10月24日14時から4車線運用に切り替えると発表しました。

【地図】ここが東海北陸道の「4車線化」区間です

岐阜と富山を結ぶ東海北陸道は、高速道路の日本最高地点（標高1085m）も通る山岳路線です。2019年までに岐阜県側の一宮JCT〜飛騨清見IC間（約117km）が4車線化されましたが、それ以北の飛騨清見IC〜小矢部砺波JCT間（約68km）は日本有数の豪雪地帯、かつトンネルが7割を占めるといった工費の高さなどから、4車線化が後回しにされていました。

しかしその区間も富山の平野部側から順次、事業化や4車線供用が進んでおり、ついに今回、岐阜県境手前の区間で4車線化工事が完成します。

10月24日に4車線化するのは、五箇山ICの南側の真木トンネルを含む延長2.8kmです。NEXCO中日本は、対面通行が解消され、安全性や時間およびネットワーク信頼性の向上、機能強化による災害時のリダンダンシー（冗長性）確保が期待されるとしています。

なお、難工事で知られた日本第3位の長さの道路トンネルである飛騨トンネル（1万712m、飛騨清見IC〜白川郷IC）についても、2024年から4車線化に向けた準備調査が始まっています。