ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡ª½÷Ë¼Ìò¤ÎºäËÜ¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¡¡¿À¤¬¤«¤êÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¹Ã»Ò±àÂç´¿À¼
¡¡¡Öºå¿À¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÈ¬²ó¤ËÅÐÈÄ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¼«¿È¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¤µ¤é¤Ë¹¹¿·¤¹¤ë£µ£°»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£´£¹¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ï¤ä¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿È¬²ó¡¢£±»à¤«¤é²¬ÎÓ¡¢±»ô¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¡£¤³¤³¤ÇÅÄÃæ¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·Á¤Ç¸«Á÷¤ë¤È¡¢»°Áö¤Î²¬ÎÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤ºÊá¼ê¤ÎºäËÜ¤¬¡¢»°ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¡£¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤â±¦Èô¤ËÍÞ¤¨£³¥¢¥¦¥È¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏÁ°²ó¡¢£²£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µåÃÄµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢£´£¸¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡££Î£Ð£ÂµÏ¿¤ÎÏ¢Â³»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤â°ú¤Â³¤¹¹¿·¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î£°¡¦£±£·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£