【シアトル＝帯津智昭】米大リーグは２７日、各地で行われ、カブスの鈴木はカージナルス戦で３試合連続本塁打となる３１号ソロを放った。

松井秀喜（当時ヤンキース）が２００４年にマークした本塁打数に並んだ。試合は７―３で勝利。オリオールズの菅野はヤンキース戦に先発し、五回途中４失点で１０敗目を喫した。スコアは１―６。ドジャースの大谷はマリナーズ戦を休養で欠場した。チームは５―３で勝った。

敵地でヤンキース打線にはね返され、菅野はメジャー１年目を好投で締めくくることができなかった。「優勝争いをしているチームで、本当に勢いを感じた」

一回二死、打席にはジャッジ。「コースは良かった」（菅野）という外角のスライダーを左翼席へ放り込まれた。前回の対戦に続き、メジャー屈指の強打者に手痛い一発を食らった。二回にもソロ２本を許し、序盤にペースを握れなかった。

シーズンを通して見れば、３０試合に登板して１０勝１０敗。チームが大きく負け越す中で先発陣の柱として奮闘し、けがで離脱することなく走り切った。「１年間、ローテーションを守れたのは及第点かな」と菅野は言う。

もちろん「もっともっとやれた」という感情もある。防御率は４・６４で「野球人生を思い返しても、これだけ打たれたシーズンはない。しっかり来年以降生かしていけたらなと思う」。手応えと悔しさを胸に、前へ進む。（ニューヨーク 平沢祐）